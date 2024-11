Operadoras piden coordinar horas de cortes para garantizar servicio móvil

La organización de operadores móviles, GSMA, hizo un llamado al Gobierno, este 11 de noviembre de 2024, para encontrar junto al sector, soluciones que lleven a amortiguar los impactos de los apagones. Piden coordinar los horarios de los cortes de energía para garantizar la carga completa de las baterías de respaldo y demás equipos que la industria utiliza cuando el sistema eléctrico nacional deja de funcionar.

"A pesar de los esfuerzos que han hecho las empresas, por mantener la conectividad a través de sistemas de respaldo, como baterías y generadores, estos tienen limitaciones y no pueden suplir por completo la falta de energía eléctrica", mencionan en un comunicado la asociación dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM.

Los constantes cortes de energía están afectando significativamente la vida diaria de los ecuatorianos. La GSMA destaca que la infraestructura de las redes móviles depende en gran medida de la electricidad. Esto significa que los apagones prolongados o frecuentes pueden generar interrupciones en los servicios de telefonía móvil y datos.

Una solución que es limitada

Según la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) las empresas telefónicas han invirtieron $ 27 millones en respaldos de energía, en medio de la emergencia eléctrica.

A nivel nacional hay aproximadamente 20 mil radiobases entre las telefónicas, estas, según el gremio, cuentan con los bancos de baterías, y la duración de esos bancos de baterías permiten proveer el servicio, cuando el sistema nacional no funciona. No obstante, Patricia Falconí, presidenta de Asetel, reconoce que ese refuerzo es limitado.

El periodo de autonomía de las baterías está entre 3 a 5 horas aproximadamente. "Cuando finaliza ese banco de batería, el servicio no está disponible, pero no por responsabilidad de las operadoras, sino porque no hay electricidad a nivel nacional... Eso es algo que no podemos controlar", dijo. Otra limitación que existe, por ejemplo, para los bancos de energía, es el tiempo que toma la recarga, de hasta 24 horas para que se complete el proceso, agregó la directiva.

La situación ha generado el descontento de los usuarios de telefonía e internet. Las quejas llevaron a que el sector implemente medidas de remediación, como la postergación de facturas y la oferta de servicios adicionales sin costo.

