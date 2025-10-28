Nueva ruta Guayaquil - Miami: Ya despegó el primer vuelo de Avianca

Con el despegue del vuelo AV7378, Avianca celebró este lunes la entrada en operación de su ruta directa entre Guayaquil y Miami. Esta conexión fue anunciada en mayo, y a partir de ahora estará disponible de manera diaria, brindando a los pasajeros ecuatorianos más alternativas para conectar con Miami, uno de los destinos más relevantes y apetecidos de Estados Unidos.

Con este vuelo, Avianca suma 26 frecuencias a la semana y tres rutas directas (Quito-Nueva York, Guayaquil-Nueva York y ahora Guayaquil-Miami) que conectan a Ecuador con Estados Unidos, ampliando a 11 sus rutas internacionales desde territorio ecuatoriano.

“El primer vuelo desde Guayaquil hacia Miami es un orgullo y un reflejo de nuestro compromiso con Ecuador. Este hito nos permite seguir ofreciendo a los viajeros más alternativas de conexión directa a destinos clave como Miami y Nueva York, respondiendo a la creciente demanda y apoyando el dinamismo turístico y económico entre ambos países”, destacó Juan Francisco Ortíz, Country Officer de Avianca para Ecuador.

Este tipo de iniciativas privadas, dijo Mateo Estrella, viceministro de Turismo, no solo amplían las oportunidades de intercambio turístico, sino que también consolidan a Guayaquil como un punto estratégico de conexión con Norteamérica atrayendo visitantes internacionales que quieren descubrir el Ecuador. "Desde el ViceMinisterio de Turismo continuamos trabajando junto al sector aéreo para promover más rutas que impulsen el desarrollo, la competitividad y el crecimiento sostenible del turismo en el país", agregó.

Para Ángel Córdova, gerente General de TAGSA, esta nueva ruta "representa un hito para nuestro aeropuerto y para la ciudad. Esta nueva conexión fortalece la posición de Guayaquil como puerta de entrada internacional, facilitando el intercambio turístico y comercial con uno de los destinos más importantes de Estados Unidos", dijo.

Aprovechar vacíos del mercado

La nueva estrategia de Avianca, busca llenar los vacíos de atención que otras aerolíneas han dejado en el mercado. La aerolínea Spirit Airlines suspendió las operaciones de los trayectos Fort Lauderdale-Guayaquil-Fort Lauderdale, a inicio de año. Algo parecido hizo JetBlue en el 2024.

