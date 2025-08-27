¿Cuándo buscar tiquetes aéreos baratos? Las cuatro oportunidades restantes en 2025

Las fechas clave como Travel Sale, Black Friday y Cyber Monday ofrecen oportunidades reales para conseguir tiquetes aéreos baratos en lo que queda de 2025.

Viajar sigue siendo uno de los principales deseos de los ecuatorianos para lo que resta del año, según el informe Consumer Trends Ecuador. Pero entre la inflación y la alta demanda, conseguir tiquetes aéreos baratos puede parecer misión imposible. La buena noticia: aún quedan cuatro fechas clave en 2025 para encontrar promociones reales, tanto en vuelos como en hospedaje y traslados. Saber cuándo buscar y cómo hacerlo puede marcar la diferencia entre pagar el doble o viajar con descuento.

Las cuatro fechas que debes marcar en tu calendario

Travel Sale (25 al 27 de agosto)

Aunque es más común en países como Perú y Chile, algunas aerolíneas extienden sus promociones a Ecuador. Es ideal para quienes tienen flexibilidad y pueden comprar rápido.

Hot Travel (3 al 7 de octubre)

Es la campaña de descuentos más grande de México en materia de viajes. Si planeas hacer escalas o conectar con destinos lejanos, esta fecha puede ayudarte a reducir costos.

Black Friday (28 de noviembre)

El clásico día de descuentos post-Thanksgiving. Muchas aerolíneas lanzan ofertas limitadas, especialmente en vuelos internacionales. Hay que estar atentos desde la madrugada.

Cyber Monday (1 de diciembre)

Dedicado a compras online, este día también incluye promociones en vuelos, paquetes turísticos y upgrades. Ideal para quienes buscan cerrar el año viajando.

¿Cómo encontrar los mejores precios?

La clave está en usar buscadores que muestren precios por día y permitan comparar aerolíneas. Algunas plataformas recomendadas:

Skiplagged: muestra rutas ocultas y precios bajos.

Kayak: usa colores para identificar días más baratos.

Expedia: destaca los precios más bajos en verde.

Cheapoair: compara aerolíneas y aeropuertos cercanos.

Además, se recomienda buscar entre la 01:00 y 04:00, o entre 05:00 y 07:00 en las páginas oficiales de aerolíneas, cuando se actualizan tarifas. Evita hacerlo al mediodía o en tardes de viernes y domingo.

Estrategias para ahorrar más

Vuela martes, miércoles o sábado: suelen tener tarifas más bajas.

Compra con anticipación: mientras más cerca del viaje, más caro.

Considera escalas: un vuelo con conexión puede costar hasta 50% menos.

Aprovecha tu visa: si tienes visa de EE. UU., puedes volar primero a Los Ángeles y desde allí a Asia o Europa con precios más bajos.

Organiza tu itinerario: en vez de buscar un vuelo directo, arma tu ruta por tramos.

Conocer las fechas clave y aplicar herramientas de búsqueda inteligente puede ayudarte a cumplir ese viaje pendiente sin gastar de más. En lo que queda de 2025, aún hay oportunidades reales para conseguir tiquetes baratos. Solo necesitas planificación, flexibilidad y saber dónde buscar.

