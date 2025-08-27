¿Cuándo buscar tiquetes aéreos baratos? Las cuatro oportunidades restantes en 2025
El año aún ofrece cuatro fechas estratégicas para conseguir pasajes de avión a precios bajos
Viajar sigue siendo uno de los principales deseos de los ecuatorianos para lo que resta del año, según el informe Consumer Trends Ecuador. Pero entre la inflación y la alta demanda, conseguir tiquetes aéreos baratos puede parecer misión imposible. La buena noticia: aún quedan cuatro fechas clave en 2025 para encontrar promociones reales, tanto en vuelos como en hospedaje y traslados. Saber cuándo buscar y cómo hacerlo puede marcar la diferencia entre pagar el doble o viajar con descuento.
Las cuatro fechas que debes marcar en tu calendario
Travel Sale (25 al 27 de agosto)
- Aunque es más común en países como Perú y Chile, algunas aerolíneas extienden sus promociones a Ecuador. Es ideal para quienes tienen flexibilidad y pueden comprar rápido.
Hot Travel (3 al 7 de octubre)
- Es la campaña de descuentos más grande de México en materia de viajes. Si planeas hacer escalas o conectar con destinos lejanos, esta fecha puede ayudarte a reducir costos.
Black Friday (28 de noviembre)
- El clásico día de descuentos post-Thanksgiving. Muchas aerolíneas lanzan ofertas limitadas, especialmente en vuelos internacionales. Hay que estar atentos desde la madrugada.
Cyber Monday (1 de diciembre)
- Dedicado a compras online, este día también incluye promociones en vuelos, paquetes turísticos y upgrades. Ideal para quienes buscan cerrar el año viajando.
¿Cómo encontrar los mejores precios?
La clave está en usar buscadores que muestren precios por día y permitan comparar aerolíneas. Algunas plataformas recomendadas:
- Skiplagged: muestra rutas ocultas y precios bajos.
- Kayak: usa colores para identificar días más baratos.
- Expedia: destaca los precios más bajos en verde.
- Cheapoair: compara aerolíneas y aeropuertos cercanos.
Además, se recomienda buscar entre la 01:00 y 04:00, o entre 05:00 y 07:00 en las páginas oficiales de aerolíneas, cuando se actualizan tarifas. Evita hacerlo al mediodía o en tardes de viernes y domingo.
Estrategias para ahorrar más
- Vuela martes, miércoles o sábado: suelen tener tarifas más bajas.
- Compra con anticipación: mientras más cerca del viaje, más caro.
- Considera escalas: un vuelo con conexión puede costar hasta 50% menos.
- Aprovecha tu visa: si tienes visa de EE. UU., puedes volar primero a Los Ángeles y desde allí a Asia o Europa con precios más bajos.
- Organiza tu itinerario: en vez de buscar un vuelo directo, arma tu ruta por tramos.
Conocer las fechas clave y aplicar herramientas de búsqueda inteligente puede ayudarte a cumplir ese viaje pendiente sin gastar de más. En lo que queda de 2025, aún hay oportunidades reales para conseguir tiquetes baratos. Solo necesitas planificación, flexibilidad y saber dónde buscar.
