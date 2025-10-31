Expreso
Nirsa reafirma su compromiso con el bienestar de sus colaboradores.Mehaniq

Décimo tercer sueldo 2025: Nirsa también pagará el bono navideño por adelantado

Nirsa anunció el pago anticipado del décimo tercer sueldo, sumándose al pedido de Noboa de adelantar el pago

La empresa Nirsa, dueña de la marca Alimentos Real, anunció que realizará el pago anticipado del décimo tercer sueldo a sus colaboradores, sumándose así al pedido que el presidente Daniel Noboa hizo en medio del paro nacional, bajo la idea de "dinamizar la economía antes de las fiestas de fin de año".

El adelanto del bono navideño se realizará el 14 de noviembre de 2025, fecha establecida por el Ejecutivo para el sector público y las empresas privadas que decidan sumarse de forma voluntaria a la medida, dos días antes de las votaciones del referéndum y la consulta popular 2025.

RELACIONADAS

“En Nirsa y Alimentos Real creemos que el bienestar de las personas es clave para el desarrollo del país”, señaló la compañía en un comunicado oficial.

El pedido de Daniel Noboa

Ivonne Núñez

Ministerio de Trabajo: Ochenta y tres empresas privadas adelantarán el décimo

Leer más

A inicios de octubre, el presidente Noboa dispuso el adelanto del décimo tercer sueldo para los 343.000 servidores públicos que lo reciben acumulado, y extendió una invitación a la empresa privada para replicar la medida. Según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, 83 compañías del país ya confirmaron su adhesión, entre ellas industrias, bancos y firmas de servicios.

El objetivo, de acuerdo con el Ejecutivo, es reactivar la economía e incentivar el consumo previo a fechas comerciales como el Black Friday y el Cyber Monday, además de generar un alivio financiero a las familias antes de diciembre.

RELACIONADAS

No todas las empresas privadas se acogen 

Aunque el Ministerio de Trabajo celebró la respuesta positiva del sector privado, también reconoció que no todas las empresas podrán aplicar la medida, debido a dificultades financieras o presupuestarias. En esos casos, el pago del décimo tercer sueldo se mantendrá en diciembre, como establece la ley.

La ministra recordó que, independientemente del adelanto, el pago del bono navideño sigue siendo obligatorio, y el Ministerio de Trabajo sancionará a quienes incumplan con la entrega dentro del plazo legal.

