Mujeres ven su situación económica más difícil que los hombres, según encuesta

El colectivo "Guayaquil cómo vamos" realizó una encuesta a 1.708 personas de esta ciudad para conocer su percepción en torno a su economía y su efecto en los hogares. Los resultados revelan un mayor pesimismo de las mujeres, frente a lo que creen los hombres.

Según los resultados de esta encuesta, que tuvo el respaldo de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el 49 % de las mujeres indicaron que su economía había empeorado en este año, versus un 37 % de los hombres.

La percepción de las mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, es mucho más negativa, pues solo un 7 % de ellas cree que la situación económica ha mejorado, en comparación con un 9 % de ellos.

No obstante, son más los hombres que consideran que su situación económica está estancada, pues un 54 % señala que la coyuntura de la economía se mantiene igual, en relación a un 44 % de las mujeres.

Mayor dificultad para pagar deudas

La encuesta también ahonda en la capacidad de pago de los hogares, pero hace énfasis en la dificultad o no que han tenido los ecuatorianos para saldar deudas como los créditos hipotecarios.

En este aspecto, también son las mujeres las que tienen más dificultad para pagar un hipotecario. Ante la pregunta de que si durante el último año, ¿ha tenido retrasos en pagos relacionados a viviendas o compras en plazos? Un 59 % de ellas indicó que sí, versus un 45 % de los hombres que dijo que no.

Sobre el ahorro

El sondeo también indaga la capacidad que tienen las personas sobre ahorrar, según su condición social y económica. Si se analiza desde el punto de vista del nivel socioeconómico, un 82 % de quienes pertenecen al estrato bajo menciona que no pueden guardar dinero al mes, debido a la dificultad de obtener recursos.

Un 76 % del estrato medio bajo, en cambio, indicó que no; del medio típico, un 66 % tampoco lo lograron y en el alto, un 55 %, lo que demuestra la mayor facilidad de ahorro en un estrato social alto.

La dificultad que ven los ecuatorianos, no solo está en el ahorro, sino en la posibilidad de poder emprender un negocio. En los cuatro niveles socioeconómicos manifestaron que no es fácil emprender con éxito una actividad económica independiente. Un 92 % del estrato bajo dijo que no y del alto, un 86 %.

Lo que dice el INEC

Una explicación de por qué las mujeres tienen una percepción más negativa sobre la economía de Ecuador que los hombres se encuentran en las estadísticas del empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), pues son ellas que tienen mayor dificultad de hallar empleo en el país, y hacer que se les pague igual que a los hombres.

La tasa de empleo adecuado pleno, en junio de2024, se ubicó en 40,7 % para los hombres y 28,1 % para las mujeres. Además hay más desempleo para ellas, un 3,7 %, versus los hombres, 2,7 %.

Pese a todos los discursos y acciones que las autoridades dicen que realizan a favor de ellas, la realidad todavía es compleja para ellas, pues siguen ganando menos que los hombres. Según el INEC, en junio de 2024, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de 494,9 dólares, mientras que para una mujer con empleo fue de 402,2 dólares.

