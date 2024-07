Movistar: “No es que se pagará menos, se pagará lo que vale el espectro”

El proceso de negociación de contratos de concesión que Ecuador encamina con las operadoras de telefonía, representa una oportunidad de mejorar el modelo en cómo desarrolla su conectividad. Así lo cree Alfonso Gómez, el CEO de Telefónica Hispam, quien en el marco del Hispam Digital Forum que la firma realizó en Santiago de Chile, abordó este y otros temas. Para él, el valor del espectro importa, pero no debe ser lo único, dice.

- En el proceso de negociación del contrato por el uso del espectro se empieza a hablar de las formas de pago, se propone une un pago híbrido: menos pago en efectivo, pero a cambio de más inversión en cobertura. ¿Qué es lo que se propone?

- Esta es una negociación que lideran la Arcotel y el propio Ministerio y como tal tienen la vocería, pero puedo dar varias pistas. Lo que se está planteando en Ecuador es tomar regulaciones a la vanguardia en telecomunicaciones, como las que tomó Chile, Brasil, Colombia o Europa, concretamente en España, y que están relacionadas en garantizar conectividad en zonas que no están conectadas. Históricamente eso no importaba, lo que importaba antes, hace décadas, era que pagabas el espectro y tú lo desarrollabas donde quieras, ahora realmente lo que está planteando la asociación GSMA, (la Organización Global de Operadores Móviles y Compañías Relacionadas) es: comprometámonos todos a conectar a los ecuatorianos. Eso se planteó ya en Chile y lo que nos permitió llevar la conectividad a niveles del 94 % de los chilenos. Una conectividad que ha mejorado de forma incremental también en Colombia o Brasil, a partir de esa política de pagar el espectro también con conectividad en zonas no conectadas.

Contexto El Gobierno se ha propuesto renovar, junto a Claro y Movistar, los contratos de concesión del uso del espectro radioeléctrico, hasta septiembre. El principal tema de esta negociación es marcar el valor del espectro y establecer nuevassus formas de pago. En los últimos 15 años de contrato, Movistar pagó $ 240 millones.

- En Ecuador, la expectativa está porque los contratos no se firmen con menos valor. Sin embargo, se cree que el país podría recibir menos dinero en efectivo, no solo por aplicar este modelo, sino también porque la negociación toma en cuenta los costos del espectro, que están a la baja.

-En ningún caso estamos planteando que se pague en Ecuador menos de lo que vale el espectro. El espectro vale lo que vale en Chile, Colombia, Brasil, Uruguay.

- Un precio que ha caído a nivel regional en un 30 %. ¿Significará igual ajustarse a esa realidad?

- Pero es un valor internacional. ¿Por qué pagarías más por un espectro de lo que se paga en todo los demás países? Lo que vale el espectro está estudiado por la UIT, CAF, GSMA. En ese sentido, Ecuador no es que pagará menos, pagará lo que vale el espectro. Ahora, lo que se recomienda es que el pago por uso del espectro no sea lo único, le tiene que importar la conectividad que usted lleva? Lo importante es ver las parroquias que vamos a conectar, es a dónde vamos a llegar con la conectividad, qué planes de capacitación vamos a hacer. Eso es adicional al pago del espectro, que no quiere decir que no vamos a pagarlo, sino pagarlo de forma importante, pero bajo estándares internacionales.

- Tener más inversión. Avanzar en conectividad, pero cómo se garantiza esto, tomando en cuenta los incumplimientos que, en ese sentido, ha habido en este mercado.

- Nosotros no hemos incumplido, al contrario. Hemos sido un operador que ha cumplido de manera ejemplar, y eso nos permite plantear la renegociación de la concesión.

- ¿Por qué en Ecuador tenemos zonas rurales con 2G, 3 G. y en zonas urbanas no terminamos de adoptar el 4G, peor el 5G, que en definitiva es lo que marca también la calidad del servicio que nos llega.

- Eso se plantea como un incumplimiento, pero no es así. Lo que ha sido es que tú tienes compromisos que han estado asociados a coberturas. Lo que hoy propone la GSMA es que nos enfoquemos más en las coberturas, que en el costo recaudatorio. Las razones de tener partes menos conectadas tiene que ver con densidad de población...por eso estamos planteando un entorno donde se pueda cambiar eso y hacerlo sostenible a largo plazo. Más importante que lo que tú pagas por espectro, es el plan de cobertura que presentas...Hay industrias altamente competitivas, que el 5G es necesario, puertos, aeropuertos, camaroneras, plantaciones agroindustriales lo necesitan. Yo creo que tenemos que pensar en largo plazo. Este sector requiere dos elementos: certeza jurídica y estabilidad en las reglas de juego, porque hacemos inversiones de largo plazo.

- ¿Cómo tener mayor conectividad sin aumentar el costo a lo usuarios?

- Con un concepto de alianzas público privadas. El 30 % de usuarios rurales desconectados que hay en Ecuador no es mucho más alto que la media regional que es 27 %. Estamos hablando de 250 millones de latinoamericanos desconectados y eso nos debe preocupar. En Perú, nosotros tenemos “Internet para todos”, un proyecto que lo estamos llevando a Colombia y que lo quisiéramos llevar a Ecuador, que es un acuerdo de la industria de compartir infraestructura para que en vez de replicar infraestructura en cada parroquia realmente busquemos mayor cobertura, a partir de compartir recursos. No es lo mismo si los dos, los tres vamos al mismo municipio, sino generemos modelos de coparticipación de infraestructuras, particularmente en zonas rurales. Así logramos conectar a 3,5 millones de peruanos desconectados, creo que en Ecuador se puede hacer lo mismo.

- ¿De qué depende?

- Depende de la voluntad de los actores por cambiar las cosas. Es un modelo que tiene mucho sentido en lo rural, en lo menos denso. Depende del marco regulatorio y voluntad de los operadores. En Ecuador está América Móvil (Claro), CNT, con los que estamos dispuestos a compartir y trabajar más en lo rural. Eso es lo que crea productividad y crecimiento económico.

