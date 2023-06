Ecuador va a importar arroz, el anuncio lo hizo el ministro de Agricultura y Ganadería, Eduardo Izaguirre. "La prioridad del Gobierno son los ciudadanos y por eso la prioridad es la seguridad alimentaria. El escenario que hay en este momento lo vamos a solucionar con una importación de arroz", indicó la autoridad en una rueda de prensa realizada hoy, viernes 16 de junio de 2023.

Agregó que cada mes el mercado nacional consume alrededor de 60.000 toneladas de arroz y que se va importar la gramínea con cero arancel. Fue enfático en pedir a los comerciantes y clientes que denuncien a quienes quieran cobrar más por el alimento.

Izaguirre insistió en que no existen razones para la subida del precio del arroz; en sus declaraciones no se refirió al análisis que hizo la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom). Su presidente, Juan Pablo Zúñiga, en una entrevista con Diario EXPRESO, señaló que las fuertes lluvias han afectado 40.000 hectáreas y no 18.000 hectáreas como ha indicado el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El líder del gremio justificó la diferencia indicando que la anterior cifra era hasta los primeros días de mayo, pero que lo cuantificado por ellos es hasta junio. No obstante la Cartera del Estado señaló a este Diario, que hasta el 13 de junio se han perdido 18.344,7 hectáreas.

Zúñiga señaló que en base al análisis que ellos realizaron y que estuvieron presentes técnicos de la MAG la autoridad tomaría la decisión de comprar el alimento al exterior, y en efecto ese anuncio se realizó hoy.

En esta semana el saco de arroz se ha vendido entre 58 y 62 dólares, es el doble de lo que costaba antes y pese a los operativos que se han realizado el precio del arroz no bajó, por lo menos hasta este viernes 16 de junio la gramínea se mantiene encarecida.

