Miguel González es el presidente reelecto de la Cámara de Comercio de Guayaquil

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) volverá a estar bajo el mando de Miguel Ángel González. Afiliados del gremio comercial votaron a favor para que Gonzalez sea reelegido como su presidente Ejecutivo para el periodo 2024 a 2027.

Los cerca de 10 mil socios que conforman este gremio votaron por vía telemática desde las 08:00 a 18:00 de este 20 de noviembre, y escogieron a González como su representante por otros tres años.

Para este segundo periodo en el que estará a cargo el presidente re-electo del gremio en el Puerto Principal, el economista y empresario Juan Xavier Sanchez será su presidente alterno.

Para este periodo que contará con 23 directores, tres de ellos son mujeres.

“El comerciante no se rinde, no tira la toalla y si pierde rounds, se levanta para ganar la batalla. Si todos remamos en la misma dirección, somos capaces de poner primero al país, porque cuando el comercio se junta, el lugar retumba. No queremos más confrontación, queremos más cooperación” manifestó Miguel Ángel González en sus declaraciones posteriores a su proclamación.

A decir de los socios, las acciones de González los motivó a buscar un segundo periodo a cargo. Acciones como capacitaciones constantes entre los comerciantes, reuniones con los gobiernos de turno para determinar acciones a favor del gremio, mostrar las dinámicas comerciales, entre otras.

