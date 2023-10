Miguel González: “Al Gobierno que se va se le tuvo paciencia, ahora no”

El sector empresarial tuvo altas expectativas con el Gobierno que se va. ¿Tendrá la misma elevada confianza con el nuevo gobierno, que al igual que el anterior se dice proempresa? ¿Qué esperan los empresarios del nuevo presidente, Daniel Noboa? Son parte del análisis en esta entrevista. Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), habla con EXPRESO acerca de las expectativas que tienen de Daniel Noboa.

- ¿Qué esperan los empresarios del nuevo presidente electo, Daniel Noboa?

- Siempre empezamos dando un voto de confianza. Es parte de nuestra responsabilidad y de la institucionalidad: dar soporte, tender puentes, ayudar en beneficio del país.

- ¿Y si no tienen respuestas pronto?

- Levantaremos la voz. Esperamos que el presidente ejecute acciones desde el día 1. Queremos que ponga los intereses del país por encima de los particulares, políticos, partidistas; que ponga el bienestar común por delante. El sector empresarial pide que se piense en Ecuador. Los verdaderos líderes dan resultados y saben consensuar. Esperamos que Noboa se deje ayudar. No queremos un Gobierno encerrado que se desconecta de la ciudadanía, queremos que sea un gobierno abierto, que escuche a los diferentes sectores. Y esto lo digo por la experiencia que tuvimos con el gobierno que se va.

- El gobierno que sale y el nuevo se identifican como proempresa. ¿Le otorgarán la misma confianza que le dieron al Gobierno que se va?

- Le daremos el mismo voto de confianza que se ha dado a todos los presidentes seleccionados democráticamente. El gobierno actual no escuchó a los gremios, no se conectó con la realidad. Al nuevo gobierno ya le dimos el voto de confianza. Con Daniel firmamos un documento al que le llamamos ‘Consenso por un mejor Ecuador’. Allí hay 12 puntos de lo que se requiere para el país: seguridad, educación, salud, servicio ciudadano, infraestructura vial, IESS, financiamiento, etc. Para elaborar esos 12 puntos conversamos con la sociedad civil. No queremos perder tiempo. Al gobierno saliente se le tuvo paciencia para que empiece a ejecutar. Ahora no, el país requiere acciones rápidas y Noboa tiene que trabajar desde el día 1.

- Noboa tiene poco tiempo y hay mucho por hacer. ¿Cuál es el primer punto a trabajar?

- Desde el día 1 tiene que trabajar en seguridad. Por ejemplo, se necesita militarizar los exteriores de los puertos y las carreteras. Hay que tomar medidas urgentes y contundentes. Hay que fortalecer a la Policía. Sin seguridad no hay nada, sin seguridad no hay competitividad.

- Hay un déficit de casi 6.000 millones de dólares. El Gobierno dirá que no es tan sencillo.

- Hay que priorizar. La respuesta no puede ser “no hay presupuesto”. Si es necesario adquirir deuda para atender la seguridad, hay que hacerlo. No puede haber excusas. Aquí también tiene que trabajar el Poder Judicial. No más impunidad. La Asamblea también tiene corresponsabilidad e incluso la sociedad civil. Para tener seguridad se requiere de la unión de todos y el ejemplo viene de la ciudad de Medellín. Hay que poner las bases para que el país sea seguro y atractivo para la inversión, porque solo ello genera empleo.

- ¿Cuál es la deuda que le deja el gobierno que sale?

- Ejecución. Muchas propuestas quedaron en el papel.

- ¿Por qué cree que no se ejecutaron?

- Falta de conocimiento en el sector público y faltó apertura para dejarse ayudar. Este gobierno de alguna manera estuvo apartado del sector productivo. Hubo una visión financiera y no económica.

- ¿Qué implicó ello?

- Se pensó en poner en orden las finanzas públicas, pero hay que pensar en cómo hacer crecer la economía. No se genera empleo sin hacer crecer la actividad productiva.

- ¿Están dispuestos a escuchar frases como si la mesa estuvo o no servida?

- No hay tiempo que perder, hay que tomar las decisiones desde el día 1.

- ¿Qué pasa si en el día 2 no se ha hecho nada aún?

- Vamos a presionar desde el día 1 para que se cumplan los 12 puntos del compromiso firmado. También vamos a extender la mano para ayudar. No queremos excusas. No hay tiempo para curva de aprendizaje. Queremos resultados inmediatos. Se requiere unión. La propuesta también es sacar humo blanco entre empresarios y gremios de trabajadores. Tenemos que ponernos de acuerdo en las reformas al Código de Trabajo.

No queremos excusas. No hay tiempo para una curva de aprendizaje. Firmamos un acuerdo y Noboa debe cumplir.

- A propósito de ponerse de acuerdo, ¿cuál debe ser el salario básico de 2024?

- Se ha conformado la mesa que lo va a analizar, y la cifra debe salir de un análisis técnico y no de decisión política, para no irse en contra de la economía.

