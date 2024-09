Miduvi: “No se subirá la tasa de interés de las viviendas VIS y VIP"

El ministro de Vivienda indicó que no ha recibido una propuesta formal del Banco Pichincha

El titular del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Humberto Plaza, mencionó este 3 de septiembre en una entrevista radial que la propuesta del Banco de Pichincha de incrementar en dos puntos la tasa de interés anual para los créditos hipotecarios de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Público (VIP), “no va a suceder, definitivamente”.

Estas declaraciones las hizo respecto al reportaje de Diario EXPRESO sobre la propuesta del Banco de reajustar dicha tasa para tener rentabilidad, ya que, según la entidad financiera, está trabajando con un margen negativo al entregar créditos hipotecarios del programa subsidiado por el Gobierno.

Los créditos VIS y VIP tienen una tasa de interés anual del 4,99%, mientras que los hipotecarios normales tienen una tasa de interés, en promedio, del 10, 75%. Es decir, sin aprobar para ser beneficiarios de estos programas VIS y VIP, las familias tendrían que pagar una tasa de interés anual por la vivienda de 10, 75 % y no del 4,99 %.

Para que la tasa sea tan baja, el Estado, con fondos de un fidecomiso subsidia el 32% de la tasa total de interés de estas viviendas.

“La tasa es la participación del Estado. Podría negociarse de distinta manera, pero subir la tasa, no va a pasar”, indica Plaza. “A mí no me han hecho ninguna propuesta formal”, mencionó con respecto a la opción que ha planteado el Banco Pichincha de subir la tasa de interés en dos puntos, propuesta que le hizo al ministro, según la entidad bancaria, desde hace más de dos meses sin tener respuesta favorable.

Según plaza, el Miduvi han cumplido con casi 10.000 soluciones de viviendas (ayudas económicas) hasta febrero de este 2024 y que en cuanto a la entrega de bonos de hasta $5.000 que, desde hace pocas semanas entrega el Miduvi a personas que construyen o compren casas por debajo de los $40.000, indicó que en la actualidad el Ministerio busca que más inmobiliarias se sumen a esta propuesta y construyen viviendas de este presupuesto.

