El mercado emiratí: un puente hacia Medio Oriente y África

Un acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos (EAU) podría transformar la estrategia exportadora ecuatoriana en los próximos años. El mercado emiratí no solo representa un destino con superávit comercial favorable —Ecuador exporta $600 millones e importa apenas $15 millones según datos oficiales—, sino que funcionaría como puerta de entrada a toda la región de Medio Oriente y norte de África.

"Estamos hablando de un mercado potencial de más de 2.000 millones de personas entre África y toda la parte de Medio Oriente", dimensiona Sonsoles García, socia de Comerxec y exministra de Producción, quien inició estas negociaciones en febrero de 2024.

Complementariedad estratégica y potencial inexplorado

La oportunidad radica en la perfecta complementariedad entre ambas economías, explica Xavier Rosero, presidente de Fedexpor. Emiratos Árabes Unidos importa el 90% de sus alimentos y valora especialmente proveedores que garanticen abastecimiento constante durante todo el año, justamente una ventaja comparativa ecuatoriana frente a competidores con producción estacional.

Esta característica convierte a EAU en una plataforma ideal para exhibir productos ecuatorianos en toda la región. Agustín Ontaneda, presidente de la Cámara Ecuatoriana Emiratos Árabes Unidos de Comercio (CCEATI), detalla cómo Dubai funciona como centro logístico de reexportación hacia Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Kuwait e incluso India, configurando un mercado potencial que supera ampliamente su población local de 10 millones de habitantes.

Actualmente el oro lidera las exportaciones ecuatorianas a EAU con $320 millones, seguido por banano y camarón. Sin embargo, el mercado ofrece oportunidades para diversificar esta oferta. Rosero identifica potencial para manufacturas de alta gama, especialmente muebles de diseño exclusivo, mientras que productos como chocolates premium y café de especialidad tienen excelente prospección en un mercado donde el principal factor de compra es la calidad, no el precio.

La tendencia hacia estilos de vida saludables entre la población emiratí también abre puertas para los "superfoods" ecuatorianos, señala Ontaneda. Esta oportunidad ya está siendo aprovechada por empresas nacionales que han comenzado a exportar productos nutricionales especializados. Adicionalmente, frutas exóticas como pitahaya, granadilla y arándanos ya han tenido aceptación en ferias comerciales organizadas en Dubai, mientras conservas de vegetales y preparaciones alimenticias podrían expandirse una vez que la marca país se posicione. Incluso existe potencial para productos sorprendentes como licores de pitahaya, que según Ontaneda ya está en proceso de certificación para ingresar al mercado emiratí.

Ventajas ecuatorianas y desafíos por superar

Ecuador presenta ventajas significativas frente a competidores regionales como Colombia y Chile, que también avanzan en acuerdos similares. Rosero destaca que la capacidad de producción constante durante todo el año es una fortaleza clave: "Para ellos es fundamental que podamos ofrecer volúmenes todo el tiempo, y no como otros competidores que les dan de manera estacional". Con este criterio coincide García, quien explica que países como Ecuador, "bendecidos por los recursos naturales, sol, agua y tierra fértil", tienen una ventaja natural en producción continua que resulta especialmente valiosa para mercados que dependen casi totalmente de importaciones alimentarias.

La estabilidad monetaria representa otra ventaja competitiva crucial. Kevin Arroyo, experto en comercio exterior, resalta que "al manejar el dólar como moneda oficial, tenemos una ventaja incluso sobre Colombia u otros países. No es lo mismo pactar un precio en pesos colombianos que en dólares". García complementa esta perspectiva desde el lado institucional: "Estar dolarizado frente a cualquier competidor es superimportante porque les da una certeza respecto a la previsibilidad de costos". Esta eliminación del riesgo cambiario, sumada a la infraestructura logística ecuatoriana con puertos, aeropuertos y carreteras desarrolladas, configura un escenario favorable para expandir el comercio bilateral.

Para aprovechar plenamente estas oportunidades, los expertos coinciden en que los exportadores ecuatorianos deben enfocarse en lo que llaman "las tres C": calidad, cantidad y continuidad. Ontaneda explica que sin calidad, el producto no será aceptado en un mercado extremadamente exigente; sin cantidad suficiente, no se podrá responder a pedidos de volumen; y sin continuidad, se perderán clientes que requieren abastecimiento regular. Ecuador tiene una ventaja natural en este sentido frente a competidores como Costa Rica, que no puede producir ciertos productos todo el año.

García refuerza esta idea desde su experiencia ministerial, señalando que muchos exportadores se entusiasman inicialmente pero fracasan cuando no pueden mantener volúmenes consistentes, especialmente pequeños productores que deberían asociarse para garantizar suministros cuando reciban pedidos importantes.

Pese a las oportunidades, existen retos significativos. En el aspecto logístico, Rosero explica la necesidad de aumentar frecuencias y volúmenes para optimizar rutas comerciales, donde la presencia de DP World operando en Ecuador representa una ventaja potencial. Más allá de la infraestructura física, la digitalización de procesos aduaneros permitiría reducir tiempos de entrega, factor crítico para productos perecederos. El financiamiento también representa un desafío, pues los compradores emiratíes generalmente pagan después de recibir la mercancía, exigiendo capital de trabajo suficiente a los exportadores ecuatorianos.

El interés emiratí en Ecuador trasciende lo puramente comercial. García revela que los fondos de inversión de Abu Dhabi tienen una visión estratégica de largo plazo enfocada en seguridad alimentaria, anticipando una escasez mundial de alimentos en las próximas décadas. Esta perspectiva podría materializar inversiones en sectores agroindustriales y acuícolas, complementadas con proyectos de tecnificación logística y energías renovables, áreas donde Emiratos Árabes cuenta con amplia experiencia y capital disponible.

