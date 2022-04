Buenos números. En el primer trimestre de 2022 las cifras fiscales mostraron una mejoría. Las cuentas del Gobierno central presentaron un superávit de 609 millones de dólares al cierre de marzo. Esto quiere decir, en términos generales, que los ingresos alcanzaron para cubrir los gastos e incluso hubo dinero sobrante.

El Gobierno comienza a revertir un problema crónico que se arrastra desde 2009:el déficit fiscal, situación que ha obligado a contratar deuda con elevadas tasas de interés.

El negocio sí ha mejorado. Sí se vende un poco más, pero las cosas se han puesto un poco caras. Entonces vamos relativamente igual, porque las ganancias no suben. Pamela Pazmiño,

comerciante

Del otro lado, el empleo, otro asunto pendiente desde antes de la pandemia, no consigue una mejoría notable. Si bien el desempleo se ha reducido, el empleo adecuado aún está casi ocho puntos por debajo del dato de 2019, año previo a la crisis económica más aguda.

Para Marcelo López, desempleado, los 275 mil trabajos que el Gobierno anuncia que ha creado (hasta octubre de 2021) no son una realidad para él. El extrabajador de una empresa del sector del acero no ha vuelto a ser contratado desde septiembre de 2020 y ahora conduce un camión de forma independiente.

La situación económica no ha mejorado y mi situación económica está de baja porque no hay trabajo. Supuestamente dicen que hay trabajo y no hay (...)Perdí mi trabajo en 2020. Marcelo López,

exempleado privado

“Supuestamente dicen que hay empleo y no hay. Incluso he presentado carpetas en diferentes empresas y no me han llamado”, aseguró López.

En semanas pasadas, el Banco Central del Ecuador (BCE) señaló que la economía nacional creció 4,2 % al cierre de 2021 y prevé que este año el crecimiento será menor:2,8 %. Pero hay proyecciones más optimistas. El Banco Mundial señala que el Producto Interno Bruto (PIB)de Ecuador crecerá 4,3 % al concluir 2022.

Evolución de ingresos del Gobierno Expreso

Pese a ello, las cifras de crecimiento económico no alcanzan para que la gente cambie su percepción sobre la situación. Según el último informe de la consultora Click Report (abril 2022), la situación económica y el desempleo ocupan los dos primeros lugares entre los problemas que “no dejan dormir” a los ecuatorianos.



La economía está baja. No hay dinero. En mi ámbito de la construcción está parado. La mayoría de gente se quedó desempleada y no se quieren endeudar en una casa. Alexis Villón,

empresario de la construcción

Para Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador, hay varios factores que explican la situación económica y la percepción de los ecuatorianos. La primera tiene que ver con la incertidumbre política, que ha frenado el crecimiento económico de Ecuador en los últimos meses.

“Con el susto de la muerte cruzada, de que no hay gobernabilidad, yo siento que tanto los capitales nacionales como extranjeros se detuvieron. Vamos a ver qué pasa para ver si invertimos en Ecuador”, señaló la exfuncionaria.

Para Artola, no se entiende que el excedente de los precios del petróleo, que han mejorado las cuentas fiscales, no se estén aprovechando, con prudencia, para dar más dinamismo a la economía.

El Gobierno debería concentrarse en las empresas para crear fuentes de trabajo. Muchas personas venden sus propiedades para irse al extranjero por la situación económica. Francisco Jerez,

empleado privado

La vigencia de la reforma tributaria y el incremento del precio del crudo hasta casi $90, en el caso del petróleo ecuatoriano, han permitido que los ingresos del Gobierno crezcan en este año un 29 %, si se compara con 2021, según cifras de la Ejecución Presupuestaria.

Esto también ha permitido que la reserva internacional del Banco Central del Ecuador (BCE) se mantenga en altos niveles: más de $8.800 millones a inicios de abril de 2022.

Incluso, bancos internacionales han resaltado la mejoría de las cuentas fiscales de Ecuador. Entidades como Barclays esperan que el país crezca sobre el 4 % en este año.

PROYECCIÓN El Banco Mundial estima que la economía ecuatoriana crecerá 4,3 %al cierre de 2022. El Banco Central prevé que lo hará en un 2,8 %.

“Todavía es una recuperación insuficiente, que se ha complicado por la situación política”, manifestó Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.

Tanto García como Artola señalan que el Gobierno tiene espacio fiscal para hacer inversión gracias al mejor precio del petróleo este año. La ejecución de la obra pública alcanzó $ 67 millones en el primer trimestre, la cifra más baja en los últimos cuatro años.

El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró a EXPRESOque todavía no hay un excedente por el mejor precio del crudo. Según Finanzas, los mejores precios han representado unos $ 336 millones adicionales de ingresos petroleros en el trimestre.

Sin embargo, dijo Finanzas, las roturas de los oleoductos entre diciembre y febrero de este año ocasionaron pérdidas por alrededor de $ 350 millones. “Es decir que a marzo de 2022 aún no se compensó este nivel de pérdidas con el incremento del precio del petróleo”.

A eso se suma otro problema:ya es evidente en las perchas el alza de los precios de los productos como resultado de la crisis logística global y la guerra entre Rusia y Ucrania. El último reporte de Click Report indica que el 83,68 % de los ecuatorianos creen que los precios de los productos de la canasta básica se han incrementado en el último mes. La inflación cerró en 2,64 %en marzo pasado.