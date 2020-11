El mayor cobro de IVA se apuntala en insumos agrícolas

Un aparente mayor control en el cobro de impuestos -a puertas de la Aduana- saca a flote un problema pendiente. Este año algunos insumos agrícolas importados han empezado a pagar un 12 % del IVA, pese a que en el país se promueve una política de exención de cobro de tributos para las materias primas destinadas a fortalecer la producción nacional.

Para comerciantes como Jorge Miño, importar insumos agrícolas nunca le fue tan costoso. Su última importación de abonos orgánicos y fertilizantes foliares le ha significado un sobrecosto de más de $ 1.400 solo en este impuesto que nunca antes, aclara, debió pagarlo por la adquisición de estas mismas subpartidas. Un dinero que por ahora, indica, no puede trasladarlo al consumidor y que debe asumir porque, por ley tributaria, en el mercado está prohibido gravar IVA a la venta de productos agrícolas. Y, si lo hiciera, su oferta sería menos atractiva y saldría de competencia. “Lo que nos dicen los aforadores aduaneros es que Contraloría está pidiendo revisar con lupa y cobrar por categorías que literalmente no están dentro del listado”.

Se refiere a la lista que se incluye en uno de los anexos del Decreto Ejecutivo 1232, firmado en el 2008 por disposición de la Ley de Régimen Tributario que da vigencia a la “tarifa cero” para las materias primas, insumos y maquinaria para el sector agropecuario, acuícola y pesquero, que deben ser establecidos por el presidente de la República.

La queja de Miño no es aislada. Se replica y llega a gremios como la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), donde ya se ha detectado que el mayor problema está en aquellos insumos que están dentro de la categoría de fertilizantes. “Pero como no están siendo categorizados como tal y no están en el listado, los están cobrando”, dice Gabriela Uquillas, asesora aduanera del gremio, quien añade que igual inconveniente hay con algunos bienes de capital. “Te dicen que puedes traer una máquina, un horno o una cosechadora de alfalfa por ejemplo, pero si alguien trae partes y piezas de esa máquina sí tienes que pagar IVA”.

Tras ser consultado, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) niega que dicho listado sobre el cual se rige para recaudar haya sido modificado; no obstante, vía comunicado, no se refiere a si, en efecto, existe una nueva interpretación de las subpartidas. Tampoco habla de una solución a este problema que, desde junio de este año fue advertido por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), sugiriéndole vía oficio, que en el anexo se incluyan 32 categorías más.

Juan González, director de la Asociación de Insumos Agrícolas, insiste en la necesidad de que el Ministerio de Agricultura actúe para evitar que el impuesto siga encareciendo los costos de producción de alimentos e incluso que afecte la competitividad de la oferta exportable. “Mientras en nuestros países vecinos se están eliminando las cargas fiscales para ganar competitividad, acá en Ecuador se hace lo contrario”, dice.

No se ha hecho un verdadero trabajo para identificar lo que realmente le sirve al agro Gabriela Uquillas

Asesora aduanera de la CCG

El Servicio de Rentas Internas (SRI) sostiene que la Ley de Régimen Tributario Interno “no indica de forma general que toda materia prima o insumo agrícola deba estar con tarifa 0 % de IVA; lo que la norma dispone es que la tarifa 0 % es para aquellos bienes que estén en el listado que el presidente de la República establezca para el efecto”. Por ende, aclara, es el poder Ejecutivo el que debe dar paso a una reforma.

No obstante, reconoce que para que eso suceda es el Ministerio de Agricultura el que debe atender el pedido de inclusión y, “en su calidad de órgano rector en la materia, realizar los estudios técnicos”. En este proceso, el SRI, añade, solo interviene en la fase de evaluación del impacto fiscal de las propuestas del órgano rector.

MAG: “El beneficio debe ser para el componente activo”

Desde el Ministerio de Agricultura se admite que existe un problema en la gravación de este impuesto, el mismo que, a criterio de sus técnicos, responde a que las subpartidas que constan en el listado se refieren puntualmente a la marca de un producto “más no al componente activo, lo que hace que los insumos deban pagar el tributo”.

A través de un comunicado, la Secretaría del ramo informó que, junto a importadores, se está trabajando para identificar estos componentes para que las compras puedan ingresar libres de este impuesto. De forma paralela, informó, realizan gestiones con el SRI y el Ministerio de Finanzas para que el Decreto 1232 sea reformado. No obstante, no cita en qué tiempo podría resolverse este tema.

“Y ese es el problema, nos tienen esperando y mientras tanto seguimos pagando”, se queja Jorge Miño, a quien le parece ideal que la inclusión de productos exentos se realice por componente activo y no por categorías de productos”. Él niega que la selección hoy esté hecha por marcas.

ALTERNATIVA. El impuesto puede deducirse

La realización de una reforma al actual listado de productos que se acogen a la tarifa cero, explica el SRI, depende de la evaluación sectorial a cargo del ente rector (Ministerio de Agricultura) y de un dictamen fiscal favorable. Quienes estimen necesaria la inclusión de nuevos bienes al listado, se añade, pueden solicitar al Ministerio el análisis técnico y sectorial que corresponda. Mientras eso sucede, la normativa prevé la posibilidad de que el IVA pagado sea considerado solo como un gasto deducible de su Impuesto a la Renta.