Mauricio Pozo: “Hay necesidad de mejorar la recaudación sin subir las tasas”

Entre las últimas tareas del ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, está dejar reformas en cinco ámbitos a su reemplazo Simón Cueva, quien será el titular de la cartera de Estado desde el 24 de mayo. A 12 días de dejar su cargo, Pozo conversó con EXPRESO sobre la reforma tributaria que heredará al próximo régimen y una posible renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

- ¿Cuántas reformas le dejará a su sucesor?

- Nosotros hace un par de semanas hicimos público el diagnóstico preparado por unos técnicos del Banco Mundial sobre el tema pensional de la Seguridad Social. Ese trabajo se lo difundió y tiene que completarse con un proyecto que sea más aterrizado, ya para una reforma legal. Eso está listo y vamos a entregar ese trabajo, conjuntamente con un proyecto de reforma tributaria, que deberá conjugarse con el trabajo tributario que ha hecho el equipo del presidente electo. Un proyecto en materia laboral, donde hemos identificado los temas en los que hay que trabajar, el mercado de valores y una revisión arancelaria. Son cinco temas que vamos a entregar al equipo económico en los próximos días, a inicios de la próxima semana.

- ¿Qué contiene la reforma tributaria?

- De ninguna de las reformas voy a explicar algún detalle. Solamente donde hicimos una explicación fue en el tema pensional, pero en las otras no por una sencilla razón:esto va a ser impulsado por el próximo gobierno, ellos tienen que impulsar eso, ver cuáles son sus ideas y aportes y ahí sí que la den a conocer. Porque si decimos los planteamientos vamos a alimentar expectativas que quizás no se cumplan o que estas reformas pueden ser cambiadas por el nuevo gobierno. No vamos a entrar en ningún detalle, pero vamos a entregar los proyectos.

- ¿Se puede tener una idea general de la reforma tributaria?

- Hemos hecho un análisis integral de simplificación tributaria. Hemos hecho una revisión de cómo está el proceso de recaudación actual, los niveles respecto a otros países. Es decir, un trabajo de ver todo el entorno para que finalmente se tome una decisión sobre esto.

- ¿Las recomendaciones pasan por lo mismo que ha aconsejado el FMI para aumentar la recaudación?

- Hay una necesidad de buscar mejoras en la recaudación que no pasan por el asunto de la tasa, sino más bien del asunto de la base. ¿Qué es la base? Es el volumen de contribución, es decir, puede haber exenciones que están en exceso, sectores que estaban fuera de la red de recaudación y que pueden entrar. Eso como un principio básico de recuperación. Ylo otro es más por efecto: si usted logra mayor inversión privada usted va a recaudar más porque va a poder vender más porque las empresas van a transar más, van a pagar más IVA y más Impuesto a la Renta.

- Debido a la crisis, el FMI ha recomendado la aplicación de un impuesto a los patrimonios altos o a los ricos, ¿se podría aplicar esa medida en el país?

- Yo creo que es un tema que tiene que ser analizado de acuerdo a la coyuntura. Osea, la estructura de propiedad en el Ecuador no es la misma que en otros países. Entonces, hacer una aplicación directa, sin mirar la realidad al interior del país no me parece lo correcto. Eso no quiere decir que no se analice. Yo creo que sí se puede analizar, ver su impacto, pero aquí la estructura es súper piramidal. Es decir, aquí las familias con ingresos superiores a los 1.500 dólares al mes representan el 3 % de la Población Económicamente Activa o que está trabajando. Esto es una estructura absolutamente piramidal: si grava arriba puede tener impactos de cómo genera impactos trabajo abajo y puede ser que no le represente una recaudación mayor. En un momento de recesión económica hay que pensarlo bien. Puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. En el caso ecuatoriano sería mucho más cauto.

- Usted ha mencionado que el FMI está abierto para renegociar con el nuevo gobierno, ¿cómo puede quedar el acuerdo? Tomando en cuenta los problemas de protesta social en la región por medidas tributarias.

- Yo estuve la semana pasada en Washington y estuvo presente el nuevo ministro y nos reunimos con el FMI, el Banco Mundial, el BID y con el Tesoro americano. Fueron reuniones muy productivas, muy bien recibidas, yo diría con gran apertura y la disposición de ayudar al Ecuador a que se dé una continuidad al programa económico que hemos tenido, pero el nuevo ministro y el nuevo gobierno tienen todo el derecho de hacer revisiones al programa. Pero las revisiones, yo diría, van menos a buscar un ajuste más severo, entre otras razones, por los problemas que se han visto en otras partes del mundo. Lo que puedo anticipar es que se busca flexibilizar un poco las metas. Es decir, darle un mayor espacio de consecución de metas y eso hará menos intenso el acuerdo. Las metas de reservas y de balance fiscal pueden modificarse. Pero eso significa renegociar el programa y la forma y entrega de los desembolsos. Recuerde que son 1.500 millones de dólares para este año y 1.000 para el próximo.

- Tomando en cuenta las necesidades de financiamiento actuales, ¿existe la urgencia de ampliar el acuerdo con el FMIpara pedir más dinero?

- Las necesidades de financiamiento son de 11.000 millones de dólares. Eso significa que está incluido el financiamiento de los multilaterales, que es 3.600 millones, y el resto viene de otras fuentes. Eso va a significar, eventualmente, fuentes privadas. Muy probablemente deban combinar lo que está previsto con los multilaterales con algún financiamiento privado adicional y, eventualmente, revisar el monto de financiamiento del acuerdo, pero eso sería buscar otro acuerdo y ahí no me quiero anticipar porque eso será un tema de una negociación posterior.