Marina Colunga: "El 2024 ha sido un año récord en competitividad"

Actualmente, Iberia mantiene 10 frecuencias semanales entre Madrid y Ecuador, tres de ellas desde Guayaquil. Su Directora Comercial analiza la situación y los planes a futuro.

- ¿Cuáles son los planes de Iberia para Ecuador en esta temporada?

Ecuador es fundamental en la estrategia de Iberia en la región. El 2024 ha sido un año récord en términos de competitividad. Proyectamos cerrar el año con aproximadamente 350 000 asientos disponibles para la ruta. Estamos volando con 10 frecuencias semanales, siete entre Quito y Madrid y tres desde Guayaquil y es un número sin precedentes, cuando comparamos con los 56 años que llevamos operando esta ruta. Nos encontramos en un momento extraordinario para poder seguir impulsando no solamente la visitas de los ecuatorianos hacia Europa sino también para seguir recibiendo visitantes de Europa en Ecuador.

- En este tiempo, uno de los reclamamos de los usuarios son las tarifas, navegamos en buscadores en línea por los mejores precios, ¿cómo se mantiene Iberia competitivo en el tema?

La competencia nos obliga a tener una estrategia relevante. Es real que se rigen por la ley de la oferta y la demanda y en la medida en la que hay subas en los combustibles, hay un impacto en los pasajes aéreos. Sin embargo, hemos trabajado en la estrategia de Iberia para la región y tenemos la oportunidad por delante de ofrecer tres familias tarifarias. El objetivo es que cada cliente pueda construir un viaje a medida. Tenemos la familia más económica, con condiciones más restrictivas, una familia intermedia, que combina ciertos atributos de flexibilidad con una tarifa menor y una más cara pero flexible, interpretando las necesidades de viaje.

- En ese sentido, ¿cómo ofrecer menor costo sin que eso signifique sacrificar mucho la comodidad? Porque últimamente hay muchas críticas porque en ciertas aerolíneas se ha sacrificado demasiado este factor por tarifas y a veces ni siquiera la tarifa es tan baja

Ese es un factor fundamental de la propuesta de valor que tenemos en Ecuador. Operamos la ruta entre Quito y Madrid con nuestros aviones más modernos: los A350 y A350 Next, que tienen tres cabinas. Se puede seleccionar Turista, Premium Economy y Premium. Por otro lado, estos aviones han evolucionado en términos de comodidad. Hemos hecho una reingeniería de la experiencia de viaje y estamos ofreciendo, por ejemplo, WiFi gratis en todo el vuelo entre Ecuador y Madrid. También hicimos una revisión de nuestra propuesta gastronómica. Queremos que el viaje se empiece a disfrutar desde el momento en que pones un pie en el avión y sientas que ya llegaste a España.

- En Ecuador siempre se pueden encontrar con sorpresas, ahora les ha tocado vivir los racionamientos. ¿Esto ha afectado a su línea de negocio?

A principios de año vimos un poco tímida la llegada de pasajeros de Europa hacia Ecuador pero ya se ha resuelto.

Operamos a 18 aeropuertos en 16 países de Latinoamérica desde hace casi 78 años y hemos desarrollado un modelo de negocio que nos permite ajustarnos a las condiciones de cada país. La funcionalidad del aeropuerto aquí se ha mantenido y no hemos visto un impacto directo sobre la demanda. Cuando pensamos en la situación de Iberia en Ecuador, tenemos una historia súper positiva. No quiero minimizar el impacto que esto tiene en la vida diaria de los ecuatorianos, pero cuando hablamos de cómo los ecuatorianos están viajando, seguimos apostando por esta conectividad, tenemos más frecuencias de lo que habíamos tenido históricamente.

- Hablemos de las llegadas. Tanto la crisis energética como la inseguridad que ha tenido un impacto negativo en la imagen del país en el extranjero, ¿ha influido en la cantidad viajeros hacia Ecuador?

Es verdad que cuando un país tiene una coyuntura social, política o económica se ve un cambio en el comportamiento y en las visitas. A principios de año vimos un poco tímida la llegada de pasajeros de Europa hacia Ecuador, pero en este momento se ha resuelto. El 60 % de las ventas de los 350 000 asientos disponibles para Ecuador se originan en Europa, para ser testigo claro de que independientemente de la coyuntura, la gente tiene intención de seguir visitando Ecuador por distintas razones. Por otro lado, y no es menor, de los 16 países de Latinoamérica donde estamos, solo en dos operamos en dos aeropuertos. Cuando pones a escala, el tamaño de Ecuador, la población e intercambio que hay, no es el país más grande, sin embargo operamos a Guayaquil y a Quito porque es un punto estratégico para Iberia.

- ¿Cómo ve el futuro para el negocio de Iberia en la región y en el Ecuador?

-Me gusta compartir, no solo porque soy latinoamericana, sino porque soy una embajadora de Iberia para Latinoamérica, que el futuro se ve brillante para la región. El compromiso de Iberia es real. Seguimos creciendo en nuestra capacidad y renovación de nuestra flota. No es solo porque existen las rutas y las damos por sentado. Trabajamos en una mejora continua, este año vamos a cerrar con 5.3 millones de asientos disponibles entre el hub de Madrid y Latinoamérica con crecimientos de capacidad tan robustos que hoy operamos con tres vuelos al día entre México y Europa, tres vuelos al día desde Colombia, lanzamos el tercer vuelo al día desde Buenos Aires. Nuestra capacidad sigue creciendo en Brasil, Chile y Perú, así que el futuro se ve promisorio, retador.

