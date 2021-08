Malas prácticas que afectan al cacao

El inadecuado manejo técnico de las plantaciones de cacao en Ecuador es la causa principal de la mala productividad e implica un problema serio para los agricultores: falta de competitividad y la consecuente pérdida de dinero para mejorar la calidad de vida.

“Los agricultores no generan un buen manejo técnico de las plantaciones de cacao”, insiste el ingeniero y especialista en esta actividad, Franklin Borbor, quien ha trabajado en lo que fue el Programa del Cacao del Ministerio de Agricultura y en asistencia técnica a los productores desde la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao).

Es común que los agricultores repitan prácticas agrícolas de los vecinos, pero que se hacen de forma incorrecta, como las podas inadecuadas, incluso la forma de cosechar que induce mejores cuajes de las flores. Por ejemplo, sacan las pepas de las mazorcas fuera del área de cultivo. Esa es una práctica incorrecta, ya que las cáscaras, como el maguey o mucílago, ayudan a crear un ambiente propicio para el hábitat de mosquillas o insectos polinizadores que fortalecen los niveles de producción.

“En nuestro país, el cacao tiene 120.000 productores ubicados en las diversas zonas, de los cuales un porcentaje interesante no ejecutan sus labores de manejo técnico a sus plantaciones, lo que incide en la baja producción”.

Borbor insiste en la necesidad de intensificar los cursos de capacitación, ya que los agricultores no solo copian las formas de podar de sus vecinos, sino las épocas en las que las hacen que, en buena parte de las fincas, es incorrecta.

Si a las plantaciones de cacao al momento de realizar las podas desarrollan mazorcas de y estas tienen edades de 10 a 120 días, puede perderse esa producción hasta en un 70 % por la marchitez fisiológica de las mazorcas.

La falta de riego es otro problema común, aún entre quieres tienen sistemas de microaspersión u otros (por inundación o por “cañón”). Esto -según Franklin Borbor- ocasiona que los suelos pierdan humedad, provocando que las plantas no asimilen los nutrientes del suelo, “ni exista la descomposición de la materia orgánica, dando como resultado una baja producción de cacao.

Con buenas labores los cacaoteros podrían aprovechar mejor los precios que hoy superan los 100 dólares por quintal, debido a la elevada demanda en el mercado mundial.

Hasta el año 2020, Ecuador tenía, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (Espac), del InstitutoNacional de Estadística y Censos (INEC), 590.579 hectáreas plantadas a nivel nacional, 454.000 de ellas en la Costa. La producción fue de 327.903 toneladas métricas.

Entre enero y junio de 2019 Ecuador exportó 294 millones de dólares en exportaciones y 117.000 toneladas métricas. En similar período del año 2020 fueron $ 369 millones y en 2021 más de 370 millones y 139.000 toneladas métricas, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE).

El especialista recomienda desarrollar planes de renovación y rehabilitación de las plantaciones de cacao de tipo nacional en determinadas zonas productoras. Otra recomendación es desarrollar viveros de cacao que “permitan al productor bajar costos en la compra de material de siembra”. La planta, según su tamaño y época, cuesta entre $ 0,50 y 1 dólar. Esto ayudaría, ya que, además en muchos viveros utilizan materiales de siembra provenientes de viveros no certificados donde usan varetas obtenidas de árboles de quinta o sexta generación y sin ningún seguimiento técnico sobre comportamiento productivo y tolerancia a las enfermedades.

Planes de adquisición de insumos químicos a menor costo. Proyecto de créditos con intereses bajos. Obtención de valor agregado, están entre las otras recomendaciones.

El conformismo de la gente del campo, como la aplicación incorrecta de dosis de pesticidas también son un problema de gran impacto.

Influye, asimismo, la baja productividad, la falta de análisis de suelo, lo cual no permite el uso eficaz de fertilizantes. Eso por una parte, por otra, buena parte de los campesinos tampoco fertiliza o abona sus tierras, lo cual hace que la producción no se manifieste. Muchas prácticas se desarrollan sin ningún calendario de trabajo, lo que no permite hacer labores oportunas y en épocas adecuadas, y eso incide en la reducción de la producción de mazorcas.

“Las podas mejoran la luminosidad”

Una buena fertilización hace que las flores cuajen mejor. Guillermo Lizarzaburo.

n La poda es una labor importante en el desarrollo de la producción de cacao, “ya que mejora las condiciones de luminosidad y condiciones adversas a las enfermedades, pero también puede ser la causa de la pérdida de cosecha cuando se efectúa esta práctica drásticamente”.

“Reducir aranceles a la importación de insumos químicos para que el productor obtenga menores costos de dichos productos para la nutrición, el control de plagas y enfermedades, es una opción que el Gobierno debe estudiar”, señala Franklin Borbor.

Otra opción es el desarrollo de viveros de cacao con clones en las diversas zonas productoras que permitan al productor bajar costos de producción en la adquisición de materiales de siembra.

Según manifiesta, los productores deben aprovechar los buenos resultados que se han obtenido con los clones nacionales EET800 y EET801.