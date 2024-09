El mal clima merma la producción bananera en un 15 %, a agosto de 2024

La actual sequía ha empezado a pasar factura en algunas zonas bananeras de El Oro, pero su efecto, aún no está en las estadísticas oficiales de esta industria. No obstante, el temor es que la falta de lluvias, pueda seguir complicando a este sector, que ya, por factores climáticos, ha visto reducir su producción en un 15 %, este año.

Según la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), la oferta de fruta hasta agosto de este año, se ha mermado aproximadamente en un 15%, con relación al año pasado. Esto se atribuye a diferentes efectos climáticos, reportados en meses pasados, como "variaciones de las temperaturas frías en las noches-madrugadas, al aumento de radiación solar en el día; así como a los excesos de lluvias en varias zonas productoras de banano, que han ocasionado que las plantaciones no tengan sus desarrollos fisiológicos normales".

Richard Salazar, director Ejecutivo de Acorbanec, señala que el déficit de agua actual, que ya afecta de forma significativa a cultivos como el tomate, la papa y hortalizas, podría reflejarse en el banano, en las cifras de septiembre. Esto, por los impactos que ya empiezan a verse en la provincia de El Oro.

"En esta zona se está dando algo en particular, porque allí existe el sistema de agua de canales, que en este momento están en mantenimiento, lo que ha generado una complicación, porque varias semanas no están recibiendo agua de forma directa. Al rededor del 65 % de los cultivos tienen este sistema, en algunos casos cuentan con reservorios, pero por la falta de lluvias ya se está sintiendo el efecto. El resto se abastece del agua del río Jubones, que ya está en una etapa crítica porque no llueve. Por esto, creemos que en esta provincia, las consecuencias las empezaremos a ver este mes, en adelante ".

De las 200.000 hectáreas de cultivo de banano que existen en el país, sostiene, aproximadamente 45.000 hectáreas están en esta provincia.

Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros, señala que la situación en otras zonas bananeras del país aún es controlable, "debido a que todavía los caudales de los ríos están dentro de lo normal de esta época del año, obviamente más bajo que el año pasado, por el factor climático. Lo que esperamos es que esta sequía, que como ya se ha dicho se extenderá hasta noviembre, no se acentúe más porque con el clima nunca sabemos lo que va a pasar".

Otro factor que debería preocupar, añade Torres, es el efecto que estarían originando plagas como el Moko, en la producción. A su parecer esto también pudo haber tenido una gran incidencia en la baja del 15 % de la oferta de este año.

Salazar lo desestima. Con 3.000 hectáreas de banano, identificadas oficialmente con moko, dice, "su efecto no va más allá de un 3 %. Viéndolo así, la afectación es mínima".

Menor impacto en exportación de banano

Las nuevas siembras (no registradas en Ministerio de Agricultura y Ganadería) que entraron en producción este año han permitido compensar la menor producción de fruta y evitar que este año, las exportaciones caigan, a niveles similares. Según Acorbanec, de enero a agosto de 2024, el país logró colocar 244,10 millones de cajas a nivel internacional, eso fue solo un 1,55% menos a lo exportado en el mismo periodo del 2023.

De las 244,10 millones de cajas exportadas de Enero a Agosto del 2024, el 30,02% se destinaron hacia la Unión Europea (27) como principal mercado. El 18,44% fue hacia Rusia como segundo mayor destino; el 13,29% hacia Medio Oriente, el 12,73% hacia los Estados Unidos. El Cono Sur ocupó el quinto lugar con una participación del 6,30%; hacia Asia Oriental, en cambio, se exportó el 6,12%.

