Las noticias internacionales de Japón, China, España y Holanda de los últimos años hacen referencia de que cuando han encontrado brotes de gripe aviar han sacrificado a los pollos enfermos. La última fue el 11 de noviembre en Japón, donde se sacrificaron a 40.000 pollos.

Un primer caso de influenza aviar en Cotopaxi activa el cerco epidemiológico Leer más

En el caso de Ecuador, las autoridades no detallan si será necesario implementar esta estrategia, tampoco detalla la razón del porqué no se hace inmediatamente ahora si 0,15 % de unos 255 millones de pollos que se producen en un año están afectados, lo que implica que no es un solo pollito afectado. En base a estas inquietudes que han comentado los ciudadanos en las charlas coloquiales en la calle, Diario EXPRESO envió preguntas al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Sobre este punto, la respuesta puntual fue: “Como parte de las acciones de control se han tomado muestras en las granjas cercanas al foco. Se activaron los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia contra influenza aviar y se realiza el control de la movilización de productos agrícolas e insumos que podrían estar afectados, esto como parte de un proceso que contempla las recomendaciones de los organismos internacionales y que se están activando progresivamente”.

La autoridad tampoco quiso revelar la cifra actual de la pérdida económica, se limitó a reiterar que la población de aves afectadas no supera el 0,15 % del total nacional.

Este Diario también contactó al gremio, a Conave, su directora Diana Espín se limitó a responder que el único vocero autorizado en este caso es el MAG.