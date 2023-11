El llapingacho de Ambato entre los mejores del mundo

La gastronomía ecuatoriana sigue ganando los primeros lugares, en segundo lugar se ubicó el llapingacho de Ambato, en la lista de 100 platos de patatas mejor valorados del mundo, del portal gastronómico Taste Atlas.

El ceviche de concha, uno de los mejores del mundo Leer más

Para los ecuatorianos el llapingacho son tortillas de papa que se sirven con longaniza, salsa de maní, ensalada, ensalada, aguacate, fritada y huevos. Aunque en la página de Taste Atlas se describe al plato como "hamburguesas de papa típicas ecuatorianas que a menudo se sirven con una salsa de maní picante como acompañamiento. Consisten en queso y yuca o puré de patatas. La combinación de esos ingredientes se aplana y se cocina en una plancha hasta que adquiera un color marrón dorado".

Te invitamos a leer: Taste Atlas ubica al encebollado en segundo lugar entre las mejores sopas del mundo

El llapingacho es un plato típico de la sierra ecuatoriana, el significado de la palabra no está definido, existen varias versiones, una de ellas dice que 'Llapin' viene de una palabra kichwa que significa aplastar, tocar o palpar. 'Gacho' era el nombre de una tortilla de harina de maíz que los españoles comían durante la conquista allá por los años 1500.

El ministerio de Turismo de Ecuador en el Facebook dice que el llapingacho es un plato que comienza su historia en Ambato y que originariamente fue consumido por gente de los páramos serranos ya que la papa es un alimento altamente energético, lo cual es ideal para grandes altitudes. La evolución, debido al paso del tiempo y la influencia de multitud de culturas, agregaron más ingredientes como el chorizo (elaborado por los ambateños en su propia casa) y el aguacate acompañado de lechuga y un exquisito huevo frito.

También puede leer: Estos son los cinco lugares en Ecuador donde se puede comer la mejor fritada

Ecuador se ha distinguido en Taste Atlas con varios platillos: primero fue con el encebollado; luego con la fritada y el ceviche de concha.

El portal en su página oficial en la Web explica que los rankings de comida se basan en las valoraciones de la audiencia de TasteAtlas, con una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales y que ignoran las valoraciones bot, nacionalistas o patrióticas locales, y dan valor adicional a las valoraciones de los usuarios que el sistema reconoce como conocedores.

Para la lista de los “100 platos de patatas mejor valorados del mundo” hasta el 30 de octubre de 2023, se registraron 6.377 valoraciones, de las cuales 4.740 fueron reconocidas por el sistema como legítimas. Los rankings TasteAtlas no deben verse como la conclusión global final sobre la alimentación. Su propósito es promover excelentes comidas locales, infundir orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad por platos que no has probado.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ