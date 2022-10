Ellos se liberan de los aromas femeninos en cremas de belleza

Tintes para cubrir canas, cremas para el contorno de los ojos, las antiedad y para depilar. Todos estos productos ya no son solo parte de una lista de compras de damas; también los hay para hombres, con el detalle de que están liberados de los aromas femeninos.

En un sondeo realizado por este Diario, los consultados en forma general indicaron esto último como una característica que los beneficia. “Antes teníamos que usar el champú, el jabón íntimo, tintes o cremas para depilar que tenían aromas para mujeres, pero ahora los encontramos con olor para hombres”, indicó Agustín Vera, cliente que aseguró que en productos para higiene y belleza para él cada mes gasta 40 dólares, sin incluir aquí el dinero que destina para comprar perfume.

Así el nicho de cosméticos para hombres ha crecido en 10 años en un 40 %, dijo a Diario EXPRESO María Fernanda León, directora ejecutiva de Procosméticos.

La tendencia es confirmada por los datos de la Corporación Favorita, que administra supermercados como Megamaxi. El grupo empresarial precisó que la categoría masculina viene creciendo en sus perchas un 22 %. Allí los productos más vendidos son cremas faciales, mascarillas, aceites para el cuidado de barba y piel.

Uno de los primeros artículos que hubo para ellos fue el champú. Luego han salido un sinnúmero de productos, al punto de que en las perchas compiten las marcas por ser las seleccionadas. Por ejemplo, en tintes para cabello y barba, en los estantes se observan las marcas Recamier, Schawarzkopf y Just For Men. Los precios van de 8,99 a 10,46 dólares.

La pelea por atraer a los chicos, que saben que el cuidado personal no es un terreno solo de mujeres, también se aprecia en las ventas por catálogos. Aunque los más entrados en años también han incursionado en esta tendencia. “Los caballeros que tienen más de 50 años son los que más me compran cremas antiedad e incluso compran la loción astringente, para que no les brillen la cara, ya sea de Yanbal o de Avon”, señaló Grace Henriques, ejecutiva de venta por catálogos de varias marcas.

La tendencia de cómo han subido las compras de productos para hombres también es ratificada por la industria, como en el caso de Unilever.

Unilever es una de las industrias con mayor oferta en este mercado. Lina Zambrano / Expreso

“La categoría que más ha crecido es la de desodorantes, hoy es de un 50 %. Hay que recordar que antes no había tanta variedad y hoy vendemos productos que ofrecen protección hasta 72 horas. La competencia ofrece hasta 48 horas. Nuestras marcas son Rexona, Dove y Axe”, expresó Roberto Armendáriz, gerente de creación de marca de la línea de cuidado personal de Unilever.

Agregó que esta compañía tiene un amplio portafolio solo para hombres. “Somos la marca líder. Por ejemplo con el champú Ego tenemos un 14 %, en geles tenemos por encima del 60 % y de ceras un 40 % de participación de mercado, según Kantar”, manifestó Armendáriz.

En efecto, en el recorrido que realizó este Diario vio perchas de productos de higiene y belleza especial para hombres en Megamaxi, Mi Comisariato, Tía y De Prati.

Tal como dijo, Julio Rangel, experto en maquillaje para novios, en una entrevista publicada en EXPRESO comentó que verse bien no es un tema exclusivo para mujeres. Por eso él es uno de los expertos que ofrecen maquillaje también para hombres; vale la reiteración, usando productos que son exclusivos para ellos y que destacan su belleza sin restarles su aspecto de caballeros.

Entre lo nuevo en productos para ellos también están los que contienen cannabis, que a decir de León están en la lista de los más comprados. “Aprecian que el producto tiene un ingrediente que es antioxidante, antiarrugas e hidrata”, precisó.

Otro ítem que ha crecido en venta, según Procosméticos, es la crema que se pone alrededor de los ojos. Los varones también se cuidan y nutren la piel. Los aromas a madera y los cítricos son los preferidos.