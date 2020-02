Lo que debes saber de la nueva Ley de Pesca

Ecuador pasa un peldaño en su carrera porque la Unión Europea (UE) le quite la amenaza que tiene sobre el país, a quien podría declarar no cooperante en pesca ilegal, no declarada o no reglamentada.

La Ley de Pesca aprobada el martes 18 de febrero de 2020 abarca todos los aspectos de las actividades de la acuicultura y pesca, desde la captura hasta el procesamiento y la comercialización; crea también un Banco de los Recursos Genéticos, Ecosistemas y Especies, así como la posibilidad de prendar los bienes y tierras para obtener créditos. Esto ayudará a repotenciar las infraestructuras de las empresas.

Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca será un" conjunto articulado de organismos", entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas, encaminadas a la coordinación, cooperación, supervisión y seguimiento de las políticas públicas y las normas necesarias para administrar los sectores acuícola y pesquero.

Se conforman el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, el Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquero, para financiar planes, programas y proyectos de investigación, ciencia, tecnología e innovación relacionados con las actividades. Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca lo conformarán:

El ente rector en materia acuícola y pesquera.

Consejo Consultivo de Acuicultura y Pesca

Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca.

Autoridad Ambiental Nacional.

Autoridad de Defensa Nacional a través de la Armada del Ecuador

Autoridad Portuaria Nacional y del Transporte Acuático

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias

Para controlar la pesca y las zonas destinadas a esta actividad se crea la Administración del Centro de Monitoreo para el rastreo, posicionamiento, identificación y localización de las embarcaciones pesqueras, para lo cual realizará la coordinación con el ente rector de la defensa nacional, encargado del sistema de rastreo de naves, para la interconexión que permita la obtención de la información requerida.

El financiamiento, clave para renovar la infraestructura pesquera. Guilllermo Lizarzaburo

El ente rector facilitará al Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca el acceso del posicionamiento de las embarcaciones con el objetivo de establecer áreas de pesca de la flota artesanal e industrial de las diferentes pesquerías del país, previa suscripción de acuerdos de confidencialidad.

Por unanimidad el Pleno 655 aprueba la #LeypescaYAcuicultura que garantiza el derecho la seguridad y soberanía alimentaria y régimen especial de incentivos para proteger y estimular su crecimiento, y controlar y sancionar la pesca ilegal no regulada ni reglamentada.

Luego de la tarjeta amarilla que sacó la UE Ecuador se ha visto obligado a sancionar drásticamente, en especial, a la flota pesquera; por eso la ley aprobada por la Asamblea indica que todas las embarcaciones registradas en el país deberán instalar a bordo y mantener en funcionamiento permanente, al menos un dispositivo de rastreo avalado por el ente rector de la defensa nacional.

SANCIONES. Las infracciones cometidas por embarcaciones industriales se sancionarán con multas en base al salario básico unificado (SBU): infracción leve, 1 a 30 SBU; graves, 31 a 200 salarios y muy grave entre 201 a 1.500 SBU. La lista de infracciones es larga.

Según la Cámara Nacional de Pesquería, esta ley "ayudará a garantizar la sostenibilidad ambiental sustentabilidad social, y mejor control de la pesca ilegal".