Una ley busca afiliar al IESS al trabajador de aplicaciones

Hace cerca de un año, Nicolás C. tuvo una fractura de su brazo luego de una entrega de comida, en el norte de Quito. “El seguro de la aplicación no quiso cubrirme porque no estaba en una entrega y ya me iba a mi casa”, aseguró el repartidor.

Nicolás, que trabaja para tres aplicaciones, Uber, Rappi y PedidosYa, considera que tener una mayor cobertura de seguridad social le permitirá salir con mayor confianza a trabajar. “Es un trabajo de riesgo porque te enfrentas al tráfico”, añadió.

El debate sobre la situación de los trabajadores de plataformas digitales aterrizó en Ecuador por medio de una ley que se está tramitando en la Asamblea Nacional.

En términos generales, el proyecto de ley, que está compuesto por 20 artículos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y una general, reconoce para los trabajadores de plataformas digitales el derecho a vacaciones, a una jornada laboral, salario justo, reconocimiento de horas extras, acceso a la seguridad social, salud y seguridad ocupacional, especialmente, en el tema de implementos necesarios para su seguridad y cuidar su vida en caso de accidentes.

Los trabajadores independientes tienen seguro, pero no seguridad social. Sin el IESS no están cubiertas sus familias ni relaciones. No se habla de horas extras. Carolina Hevia

representante de los trabajadores de plataformas

Sin embargo, la propuesta legal todavía no alcanza a cubrir las expectativas. Carolina Hevia, representante de los Trabajadores de Plataformas Digitales, aseguró que el proyecto de ley no establece algo clave: que se reconozca a los repartidores o conductores como trabajadores o empleados de las plataformas digitales.

LOS TRABAJADORES En Quito, el 15 % de la Población Económicamente Activa trabaja o ha trabajado alguna vez en una plataforma digital, según un estudio de la CAF.

Ese ha sido uno de los dilemas a escala internacional de la discusión. Las plataformas han mencionado que los repartidores y conductores no son sus empleados y los denomina como “socios”.

Del otro lado, las plataformas aseguran que están dispuestas a dialogar. Cristhian Northcote, gerente de políticas públicas de Uber, región Andina, aseguró que la multinacional está abierta al diálogo para crear marcos regulatorios acorde al modelo de interconexión de servicios privados de transporte y reparto de alimentos.

Hemos invertido cerca de 225 millones de dólares en el desarrollo de soluciones que se adaptan a las necesidades de los socios conductores y de los usuarios, con innovaciones. Cristhian Northcode

gerente de Políticas Públicas de Uber, región Andina

“Buscamos una regulación que sea moderna e innovadora. Y sobre todo, que sea sostenible para miles de personas que generan ganancias adicionales con la aplicación de Uber, bajo un esquema de flexibilidad, y que les permita conducir o repartir alimentos, incluso con varias aplicaciones, cuando y donde lo deseen”, aseguró Northcote.

Según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), en marzo del 2021, la cifra de empleo informal alcanzó un 48,4%. En esta categoría se encuentran los trabajadores de plataformas digitales.

Según el estudio, Plataformas digitales: ¿oportunidad de trabajo o precarización laboral?, del Grupo Faro y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las personas que trabajan en plataformas digitales de delivery o transporte en Quito perciben un ingreso mensual de entre $ 202 y $ 396. Para el 76% de ellas, esta es la principal fuente de ingresos.

A los trabajadores de plataformas digitales por mucho tiempo se les ha vulnerado sus derechos (…) Mi proyecto de ley busca regularizar a los trabajadores de esas plataformas. Johanna Moreira

asambleísta por la Izquierda Democrática

PROPUESTA

Una de las transitorias de la propuesta legal señala que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informará en el plazo máximo de 90 días, a partir de la promulgación de la propuesta legal, la cantidad de personas que hubiesen sido afiliadas bajo la modalidad de trabajadores de plataformas digitales en el Ecuador.

La propuesta de ley actualmente pasó el primer debate en la Asamblea Nacional y se trata en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.