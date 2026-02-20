La Pata Gorda elige Ambato para su primera franquicia en la Sierra centro

La cadena guayaquileña abre su local número 11 en el Mall de los Andes y amplía su presencia en el país.

El nuevo local de La Pata Gorda está en La Terraza, segundo piso del Mall de los Andes, en el sur de Ambato.

Desde mediados de enero de 2026, Ambato suma una nueva inversión en su sector gastronómico. La Pata Gorda abrió su primera franquicia en la Sierra centro y convirtió a la capital tungurahuense en la sede de su local número 11 a escala nacional.

El restaurante funciona en el segundo piso del Mall de los Andes, dentro de la zona gastronómica La Terraza, inaugurada este año como un nuevo punto de encuentro para familias y visitantes.

El centro comercial, abierto el 6 de abril de 2005, fue el primero de gran escala en la región central y ha tenido ampliaciones en 2013 y 2016.

En sus primeras semanas de operación, el movimiento ha sido constante. Juan Carlos Carranza acudió el jueves 19 de febrero junto a su madre.

Comentó que no pudo degustar cangrejo debido a la veda vigente, pero resaltó otras alternativas del menú. “Nos gustó la sazón y la atención. El espacio es cómodo y la vista a la ciudad le da un ambiente diferente”, señaló.

El local ofrece atención desde las 12:00 hasta las 22:00. El espacio es amplio, con vista hacia el sur de Ambato, y cuenta con personal que organiza el ingreso y asigna las mesas, lo que apunta a brindar una experiencia ordenada y familiar.

Una llamada que impulsó la expansión

En un video difundido por la marca, su propietario, Josué Sánchez, relató que la llegada a Ambato surgió tras una invitación directa del centro comercial. “Me llamaron del Mall de los Andes”, contó. En un inicio, la distancia fue un factor de análisis. “Pensar en Ambato, cinco horas manejando, realmente se nos complica”, recordó.

Planteó entonces que la expansión sería viable si encontraban a una persona responsable que pudiera representar adecuadamente la franquicia. Dos semanas después recibió la confirmación de que ya existía ese perfil. Tras reunirse y evaluar la propuesta, concretaron la apertura.

Con esta franquicia, La Pata Gorda amplía su presencia más allá de Guayaquil y suma operaciones en Quito, Manta, Samborondón y Miami, en Estados Unidos.

Para el prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda, la llegada de nuevas marcas fortalece la economía local. “La presencia de nuevas empresas consolida el turismo y dinamiza el comercio en Tungurahua y Ambato.

Cada inversión que apuesta por nuestra provincia genera empleo y movimiento económico”, expresó.

La apertura de esta franquicia se suma a la estrategia de modernización comercial de Ambato y evidencia el interés del sector privado por posicionarse en una ciudad que busca consolidarse como eje de turismo, empresarial y servicios en la Sierra centro.

