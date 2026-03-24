La Junta activa programa de garantías para dar financiamiento a emprendedoras

Según el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2023-2024, el 51,18% de las personas emprendedoras en Ecuador son mujeres.

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria expidió una resolución que obliga a todas las entidades de los sectores financieros público, privado y popular y solidario a diseñar e implementar, productos financieros preferenciales con perspectiva de género, dirigidos a mujeres emprendedoras en Ecuador.

Las instituciones tendrán un plazo de 6 meses contados desde la emisión de esta resolución (6 de marzo) para adecuar sus políticas internas, manuales operativos, sistemas de gestión de riesgos y plataformas de información, a fin de garantizar la correcta puesta en marcha de los nuevos productos y servicios contemplados en la norma.

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Crédito para emprendedoras ¿A quiénes aplica?

Según la resolución, la medida beneficia a mujeres en toda su diversidad que desarrollen actividades económicas de emprendimiento en el país, ya sea de manera formal o informal, y que tengan residencia fiscal en Ecuador. Quienes están en a informalidad, no obstante, deberán constar al menos en el Registro Nacional de Emprendimiento, Innovación y Competitividad.

El ente rector de Producción, Comercio Exterior e Inversiones tendrá un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la norma para implementar las acciones necesarias que permitan a las mujeres inscritas en este registro obtener un certificado verificable que acredite su condición de emprendedoras ante las entidades financieras.

Según el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2023-2024, el 51,18% de las personas emprendedoras en Ecuador son mujeres, y el 33,4% de las ecuatorianas de entre 18 y 64 años participan en actividades de emprendimiento temprano. El país, además, lidera la tasa de actividad emprendedora temprana (TEA) en América Latina, con un promedio del 33,37% en 2024. Sin embargo, el 90,6% de las mujeres emprende por necesidad, lo que evidencia la importancia de fortalecer su acceso a financiamiento en condiciones equitativas.

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Garantías, créditos y rehabilitación crediticia

Aunque algunas instituciones financieras ya contaban con programas similares, desde ahora su implementación es de carácter obligatorio y estará bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda.

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es el acceso a garantías para las mujeres que no cuenten con bienes propios. Las entidades financieras podrán recurrir a fondos públicos de garantía crediticia para promover la inclusión financiera de las emprendedoras, eliminando así una de las principales barreras de acceso al crédito.

Además, las mujeres que registren deudas en mora de hasta 3.000 dólares podrán ver restablecida su calificación crediticia, lo que les permitirá reinsertarse al sistema financiero formal.

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¿Qué productos financieros deben diseñarse?

Entre los productos que las instituciones podrán diseñar se contemplan requisitos simplificados, garantías adaptadas al perfil de cada solicitante, plazos y períodos de gracia acordes a la naturaleza del emprendimiento, así como programas de educación financiera y fortalecimiento de capacidades, de forma individual o mediante alianzas estratégicas.

Control y rendición de cuentas

Para garantizar el cumplimiento de la resolución, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria deberán remitir anualmente a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria un informe de evaluación que incluya, al menos, el número de beneficiarias, los montos y operaciones crediticias realizadas, la tasa de morosidad, los sectores económicos atendidos y la cobertura territorial alcanzada.

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