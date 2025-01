Julio José Prado: “Se debe aprovechar el primer semestre del 2025 para invertir”

Recuperación económica: ese es el anhelo de Ecuador después de vivir una recesión en el 2024. Hasta el Banco Mundial estimó que el año pasado hubo una caída del 0,7 % en el Producto Interno Bruto (PIB).

Después del caos económico, que se siente más en el bolsillo del ciudadano, ¿qué oportunidades vienen?

Con base en la teoría de los economistas, lo que se espera en este 2025 es un rebrote económico. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento del 1,6 % del PIB.

La coyuntura económica va a permitir que en el primer semestre de este nuevo año sea posible hacer inversiones. “De enero a junio de 2025 se debe aprovechar para invertir el dinero que se guardó en 2024. El año pasado muchos prefirieron depositar el dinero antes que invertirlo, por el nivel de incertidumbre que tiene el país por la inseguridad y la crisis energética”, indicó Julio José Prado, director del área de Entorno Económico del IDE Business School, exministro de Producción y expresidente de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador.

Pero advirtió que el alivio que habrá en el primer semestre no significa que todo va a estar bien durante todo el año. “El 2025 todavía será un año con incertidumbre. La economía de Ecuador es muy difícil de predecir. Aún falta saber si se solucionará la crisis energética y si habrá acciones importantes para resolver la falta de seguridad. Pero el 2025 será menos malo que el 2024”, dijo Prado a Diario EXPRESO.

Reiteró que será un año de crecimiento moderado. A diferencia de la previsión del FMI, que estima un crecimiento del 1,6 %, él estima que el incremento puede ser del 1%.

El escenario pinta mejor que el año 2024, porque todavía falta que ingrese un dinero que viene del FMI. Serán unos 1.000 millones de dólares que van a permitir que el Gobierno se ponga al día con los pagos a los proveedores. Si eso sucede, empezará a circular más dinero en la economía del país.

Además, en el primer semestre no se espera que aumenten los impuestos. “Será un tiempo para que las empresas tomen aire y tengan algo de liquidez”.

Incluso los bancos van a empezar a soltar algo de créditos, con tasas más adecuadas que las que había antes, según Prado.

Otro punto que se ve positivo en este 2025 es la resolución de la Junta Monetaria sobre las transferencias bancarias virtuales, que deben ser en tiempo real. “Esto aumentará la velocidad del dinero, con impactos positivos en el PIB. Además combatirá el fraude y permitirá una mayor inclusión financiera”, opinó el analista económico Larry Yumibanda.

Las oportunidades de algunos sectores

Habrá una recuperación en el sector inmobiliario, algo que suele pasar en tiempo de elecciones y cuando hay liquidez. “Las personas optan por invertir en un bien durable. Aunque se va a preferir lo que ya está construido”, manifestó Prado.

Hay empresas de construcción que ya están invirtiendo. Por ejemplo, el presidente de LBI, César Carrión, indicó que van a invertir 8,5 millones de dólares en la construcción del edificio Legacy, que tendrá 125 unidades que incluyen estudios, minisuites, suites, lofts, departamentos de dos dormitorios y dúplex.

“Sin hacer campaña ya tenemos vendidas 35 unidades, porque no vendemos una vivienda, ofrecemos una inversión. Podemos amoblar el lugar, así la persona lo puede alquilar y recuperar el 70 % de la inversión en cinco años”, argumentó Carrión.

Este proyecto se construye en la zona de La Carolina, en Quito, donde un departamento se alquila entre 700 y 1.000 dólares cada mes.

Otro rubro que va a seguir teniendo oportunidades es la exportación. Continuará la recuperación en todos los productos, menos para los camaroneros, y aunque este último está menos mal que a inicios del 2024, aún no va a crecer como lo hizo en el 2022.

En forma general, las exportaciones van a seguir creciendo por la fuerte demanda de Europa y Estados Unidos. “Esperamos que con el dinero que le metió el Gobierno a China, para recuperar económicamente a sus empresas, exista un aumento en la demanda de los productos ecuatorianos”, mencionó Prado.

Se espera también una recuperación del sector comercial. Si eso no pasa, el país no tendría un crecimiento económico fuerte y no se recuperarán las plazas de trabajo. “El empleo fue muy golpeado en el 2024”, enfatizó Prado.

Acerca del turismo, aún no tendrá un despegue importante, al menos no con los viajeros que vienen del exterior, porque además de que se necesitan más promociones, se requiere ofrecer más seguridad.

Todavía no se sabe bien lo que vendrá en el segundo semestre, porque eso depende de quién sea elegido como presidente de Ecuador, de si se suben o no los impuestos y de si se soluciona la crisis energética.

Prado destacó que las cualidades más importantes de un empresario son la flexibilidad y la capacidad de anticipar acciones para aprovechar las oportunidades. “Las planificaciones del pasado, lo que se enseñaba en las escuelas de negocios hace 10 años, ya no funcionan en una coyuntura como fue la muerte cruzada o en un entorno donde no hay electricidad”.

En un escenario de incertidumbre como el que experimenta Ecuador, los costos para que las empresas sobrevivan son más altos. Hay que conocer las variables que mueven las ventas y tener un plan que se pueda adaptar a cualquier escenario, porque Ecuador está en el top de los países con más incertidumbre en el mundo.

Esa incertidumbre fue la que influyó en la visión de expertos que opinaron para un estudio de la empresa Multitrabajos. Un 32 % de especialistas en recursos humanos no tienen una opinión definida sobre el 2025.

En este contexto, Ecuador se posiciona como el segundo país de la región con mayor percepción de desafíos para este año, con un 27 % de especialistas que consideran que el mercado laboral será más complejo, superado únicamente por Chile, con un 35 %.

