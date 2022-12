Jorge Luis Andrade Avecillas asume la presidencia de CFN con la convicción de llevar al banco estatal a una mejor etapa. Un punto neurálgico dentro de su administración, señala, no solo será fortalecer el proceso de recuperación de la millonaria cartera improductiva, sino transparentar ante la ciudadanía la forma en cómo esta fue otorgada.

Iván Andrade deja la presidencia de CFN Leer más

- ¿Por dónde irá la ruta de su gestión en una entidad que se prepara para una fusión y que se desafía a recuperar millonarios recursos?

- Tenemos ya un plan estratégico que tendrá cuatro pilares de sostenibilidad y en eso vamos a trabajar. Lo primero es optimizar la administración (ajustando) gastos, administrando el crédito, se analizará si se puede volver a dar los créditos de primer piso (de forma directa). Otros pilares tienen que ver con la fusión con BanEcuador, el fortalecimiento de la banca de segundo piso (préstamos a través de bancos terceros) y la recuperación de créditos vencidos de alto valor, para ello vamos a reforzar diferentes vías como la coactiva, cobranza, reestructuración, se observará el caso de cada cliente.

- ¿Qué harán de diferente para que esta recuperación vaya a mejor ritmo? Hasta julio del año pasado, de $ 564 millones de cartera improductiva se había recuperado menos del 1%.

- Cuando se sigue el camino de la vía coactiva, no es tan fácil porque los deudores tienen recursos legales, acciones especiales de protección como la Ley Humanitaria que salió hace poco, todo eso puede retardar la coactiva. Pero nosotros esperamos un mejor resultado de ese proceso porque vamos a reforzar nuestro equipo de abogados, también hemos traído una persona a nivel de subgerencia general que se encargará del control absoluto de lo que es cobranza.

- ¿Quién es esta persona?

- Ella es Soraya Bajaña, la persona que dará celeridad a las cosas y la que empujará procesos que se necesiten hacer. Ella fue la liquidadora de Filanbanco, es alguien que tiene muy buenas recomendaciones, con mucha experiencia en estos temas.

Si no se cumplieron con los requisitos legales a la hora de dar el crédito, deberían haber responsables

- La recuperación es clave, sí, pero no es menos importante el hecho de que también se siga transparentando el nivel de responsabilidad que pudieron haber tenido exfuncionarios que entregaron estos millonarios créditos sin las debidas garantías o requisitos técnicos.

- Sí, y eso es totalmente factible. Lo hemos considerado como un punto neurálgico dentro de esta nueva administración de la CFN. Este lunes (ayer) ha sido convocada la auditora bancaria interna, le he pedido que venga a instalarse acá a Guayaquil para revisar todos los requisitos y exigencias legales que tenían o debían tener los créditos que fueron otorgados. De allí saldrá un informe de auditoría interna que considerará si se cumplió o no con los requisitos legales, de no ser así habrá responsabilidad de quienes firmaron. Pero este trabajo será de identificación, nosotros no vamos a culpar a nadie, porque será la respectiva autoridad la que deberá investigar y establecer esa culpabilidad. Los que otorgaron estos créditos de difícil cobro también podrían tener un nivel de participación en esto, no solo el deudor.

- ¿Esta investigación se hará de forma paralela a los exámenes especiales que, se dijo, hará la Contraloría sobre estos temas?

- No, no hay exámenes especiales. Se entregaron las carpetas al ente de control, pero ellos determinaron que no es misión de ellos el determinar si un crédito fue bien o mal otorgado. El organismo que tiene esta competencia es la Superintendencia de Bancos. El pedido ya se lo hizo y fue la misma Superintendencia la que determinó que debía hacerse esta auditoría interna con el levantamiento de los cumplimientos de los requisitos necesarios para el otorgamiento del crédito.

El próximo año, la CFN contará con la norma ISO 37.000, que no es otra cosa que una calificación anticorrupción.

- ¿Cuánto tiempo tardará esta auditoría?

- Algunos meses, pero yo estimo que en las 97 carpetas, los casos que abarcan los créditos más fuertes y los más problemáticos, podría tomarnos unos tres meses.

- En los pilares de su gestión, usted al inicio mencionó la posibilidad de devolver a la CFN la facultad de ser una banca de primer piso. Es decir, que pueda entregar créditos directos y no solo a través de la banca privada. Pero eso se eliminó porque fue justamente lo cuestionado.

- Eso es solo una posibilidad que deberá ser estudiada, habrá que ver si lo autorizan. Se deberá presentar un informe donde estén las conveniencias o no y las recomendaciones de abrirlo o no abrirlo. En efecto, a este esquema se le ha atribuido todo lo que ha ocurrido en CFN (créditos fallidos), pero cuando nosotros tengamos la certeza de que esto se va a administrar dentro de los parámetros de transparencia u honestidad, no tiene que repetirse lo malo.

El BID facilita a Ecuador $ 300 millones para impulsar a pequeños negocios Leer más

- ¿Rentablemente sería más atractivo para CFN?

- No es que yo quiera que la CFN tenga una estructura de crédito de primer piso, pero este modelo también es una asistencia de desarrollo, es dar crédito directo al sector productivo y para el banco le significaría una mejor tasa, un mayor ingreso de inversión.

- El Gobierno se había propuesto concretar la fusión de CFN y BanEcuador en los primeros meses del 2023, ¿continúa en pie ese plan?

- Se ha presentado ya un informe que contiene la línea de tiempo que se necesita para concretar esa fusión, lo está analizando la Presidencia de la República y el Ministerio de Finanzas, aún no puedo adelantar criterio sobre si eso fue o no aceptado. Lo que se está haciendo es definir los tiempos exactos para tener la absoluta seguridad de que todo vaya a funcionar bien en el nuevo banco que se forme. Ese nuevo banco abre, exactamente en el momento en que estos dos cierren.

SU TRAYECTORIA

El presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN) suma más de 40 años de trayectoria en el mercado financiero, tras haberse desempeñado en altos cargos ejecutivos de Banco Machala. También ejerció como gerente General de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG). Antes de arribar a la CFN fue Intendente Nacional Jurídico de la Superintendencia de Bancos.