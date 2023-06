El ministro de Agricultura y Ganadería, Eduardo Izaguirre, reacciona ante las últimas declaraciones que hicieron los agricultores tras hacer un plantón en Guayaquil, para expresar que no están de acuerdo con la importación de arroz. Pese a la protesta de los trabajadores del campo, el Gobierno se mantiene en su intención de traer grano, para bajar el precio del alimento que se ha duplicado hace más de una semana. El saco se vende hasta 62 dólares.

Izaguirre asegura que el desabastecimiento no existe, "hay una onda especulativa, nosotros necesitamos defender al consumidor, a la familia ecuatoriana, no queremos que se afecte su bolsillo y por eso hemos tomado medidas para que el precio (del arroz) regrese a su normalidad", dijo.

No obstante, la medida no convencen a los agricultores porque una importación podría ocasionar una sobreoferta y bajar los precios de sus próximas cosechas. Javier Vargas, presidente de la Asociación de Arroceros de Babahoyo, explica que si existe especulación, lo oportuno es que las autoridades se refuercen los controles, algo que no ha tenido aún un efecto positivo.

El funcionario dice que la prueba de que no hay desabastecimiento es que el producto existe en los mercados y sin embargo el precio del alimento está alto. "La medida es tal cual se ha anunciado, la importación está abierta y esperamos que el precio se estabilice", indicó Izaguirre.

La importación tiene doble propósito, solucionar lo que está pasando ahora y que sirva también como planificación por la llegada del fenómeno de El Niño, aseguró el ministro.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería está recibiendo las solicitudes de la empresa privada que quiera importar, pues necesitan de una licencia para hacer la transacción, los trámites incluyen llenar un formulario en la Aduana y el permiso de Agrocalidad.

Se ha anunciado que la primera importación de unas 30.000 toneladas llegarían de Colombia y de que el Gobierno tiene el plan para traer hasta 120.000 toneladas, según la necesidad que se presente. Aunque también se analiza que el alimento venga de Uruguay, Brasil o Argentina.

