La Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (Amcham) se reunió con representantes del sectór público y privado de Ecuador y de EE.UU. en Washington D.C., todo esto con el propósito de impulsar la ley IDEA y crear un acercamiento comercial entre ambos países.

La ley IDEA (Innovacion and Development for Ecuador Act por sus siglas en inglés, que se traduciría a Acta para la Innovación y Desarrollo para Ecuador), busca permitir el ingreso de la oferta exportable de Ecuador a Estados Unidos, libre de aranceles. "Ecuador es el único país de la cuenca del pacífico que no tiene un acuerdo comercial con EE.UU. y eso nos deja en menor competitividad frente a productos similares a los de nuestro país, que son exportados desde Colombia, Peru, y más países de Centroamerica", indica Ivan Ortíz, vice presidentre de Amcham, como la razón de la importancia para llegar a un acuerdo comercial.

Sin embargo, detalla que el acuerdo tomará más tiempo en ser finalizado, no por el lado ecuatoriano, sino por la falta de interés de EE.UU. para suscribir un acuerdo comercial con el resto de países, sin embargo, el proyecto de ley ayudaría y por ello ha sido presentado en el Senado norteamericano.

En ese marco, dijo se dio la última reunión entre senadores de este país y la cámara de comercio entre el 20 y 21 de junio pasados. "Si esto se aprueba, esperamos que más del 90 % de los productos que entran a USA sean sin aranceles. Productos como las rosas que pagan aranceles del 6.8 %, podría tener un arancel del 0 %.

De acuerdo a Ortíz, el proyecto se espera reciba su aprobación en diciembre de este 2023. Él comenta que el proceso es largo y debe ser primero presentado al Senado y luego a la Cámara de Representantes, para que por último sea considerada su aprobación por el Congreso de los Estados Unidos.

Dentro de esta propuesta, se contemplan que 6.000 tipos de productos puedan beneficiarse de este acuerdo, de los cuales 1.300 ya son exportados en la actualidad, pero con el cobro extra que conlleva los aranceles, y el resto de productos, son propuestas que podrían tener la oportunidad de comerciarse en el exterior con mayor facilidad y sin esta barrera que conllevan los aranceles.

Pese a que aún no se ha definido una decisión aprobatoria, Amcham planea seguir reuniendose con congresistas y senadores norteamericanos para seguir promoviendo la ley IDEA