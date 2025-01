Iván Ortiz, de Amcham: “(Con Trump) Ecuador tiene una ventana para un TLC con EE.UU.”

La llegada de Donald Trump ha causado un remezón a escala global y el comercio internacional es uno de los ámbitos en los cuales se espera mayor impacto. El flamante presidente de los Estados Unidos ha mencionado que aplicará aranceles a las importaciones. “Vengan a producir en EE.UU.” o “tendrán que pagar aranceles”, dijo ayer. Ecuador había bajado los brazos para conseguir un acuerdo comercial con Estados Unidos, su principal socio comercial. El país buscaba que se apruebe la Ley IDEA, para alcanzar beneficios arancelarios. Ahora, con la llegada de Donald Trump, el panorama cambia y el sector exportador tiene otras expectativas.

En ese contexto, ¿qué esperar para Ecuador? Iván Ortiz, vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana - Amcham, conversó con EXPRESO sobre este tema.

- ¿Cómo ven desde Amcham la nueva presidencia de Donald Trump, considerando su historial y políticas proteccionistas?.

- Creo que esta segunda presidencia de Trump trae consigo desafíos globales, no solo para América Latina y Ecuador. Sin embargo, también hay oportunidades. Ecuador, por ser una economía pequeña y complementaria a la de Estados Unidos, no compite directamente con su matriz productiva. Nuestros productos de exportación, como las flores, generan empleo tanto aquí como en Estados Unidos. En ese sentido, nuestras economías son complementarias, y nuestra participación en el mercado estadounidense es marginal, apenas el 0,03% de sus importaciones totales.

- ¿Ven más ventajas que desventajas con esta nueva administración?.

- Consideramos que la relación política y bilateral, que lleva años construyéndose, puede fortalecerse aún más. La reciente invitación del presidente Trump al presidente Daniel Noboa para asistir a la ceremonia de posesión es un gesto histórico que refuerza esta cercanía. Esto puede traducirse en mayores oportunidades de cooperación y un balance más favorable en las relaciones comerciales.

- ¿Qué productos podrían estar en desventaja con políticas más restrictivas?

- En su primer mandato, Trump enfocó las cargas arancelarias principalmente en China, en sectores como paneles solares, acero, aluminio y ahora vehículos eléctricos. Aunque nuestras exportaciones de aluminio son marginales, podrían verse afectadas si se endurecen las políticas. Sin embargo, en el pasado, las medidas específicas hacia China permitieron que los productos ecuatorianos ganaran competitividad en Estados Unidos. El objetivo debería ser que cualquier nueva medida sea enfocada y no generalizada, considerando nuestra relación política y las características propias de nuestra economía.

- ¿Es viable un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos en esta administración?

- Sí, vemos una ventana de oportunidad. La política comercial de Trump parece más clara y enfocada en abrir mercados, a diferencia de la administración anterior. Ecuador, que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, podría beneficiarse al buscar uno, especialmente porque los productos estadounidenses están perdiendo competitividad frente a otros mercados con los que Ecuador ya tiene acuerdos, como la Unión Europea y China.

- ¿Cómo podría afectar un cambio de gobierno en Ecuador, hacia uno ideológicamente menos cercano a Estados Unidos?

- Idealmente, las relaciones comerciales deberían estar libres de ideologías. Sin embargo, con un gobierno como el de Trump, la alineación política influye en el nivel de profundidad de las relaciones. Si bien un gobierno más pragmático podría mantener avances, las dinámicas políticas serán determinantes para el progreso en las relaciones comerciales.

- Si Ecuador retoma negociaciones con Estados Unidos por un acuerdo comercial, ¿parte desde cero?

- Ecuador ha avanzado significativamente desde la negociación del acuerdo con la Unión Europea, que marcó un cambio respecto a negociaciones pasadas como el fallido ALCA. La visión del empresariado y la ciudadanía sobre los acuerdos comerciales ha evolucionado, y ya no se perciben como amenazas, sino como oportunidades para diversificar y fortalecer la oferta exportable. Además, acuerdos recientes con Corea y Canadá han elevado los estándares de negociación, preparándonos mejor para un posible acuerdo con Estados Unidos.

- El presidente Trump ha anunciado deportaciones masivas. Algunas entidades han señalado que esto podría impactar en la llegada de remesas y, de forma indirecta, en la economía local. ¿Cómo ven este posible escenario?

- Lo que se conoce públicamente es que el plan contempla la deportación de aproximadamente 1.4 millones de personas en situación ilegal en Estados Unidos. Dentro de esas, Ecuador no es una de las nacionalidades que no está seleccionada para las deportaciones. Hay 10 nacionalidades, pero no está la ecuatoriana. El foco de la administración es más enfocado en la inseguridad o el terrorismo, según se ha mencionado.

