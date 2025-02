El IVA 0 % para alimentos de mascotas excluye a los snacks

El SRI indicó que desde este 1 de febrero de 2025 la comida para los animales no pagaba impuesto, pero no es para todo

Los snacks para las mascotas continúan pagando el 15 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el primer día de vigencia de la norma tributaria, que dispone eliminar los impuestos para los alimentos de mascotas, los consumidores que acudieron a los supermercados pudieron constatar que este ´ítem había quedado excluido del beneficio.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI) , desde el sábado 1 de febrero de 2025, los alimentos para mascotas, incluyendo el alimento balanceado nutricional, seco y húmedo, importados o adquiridos localmente, no pagarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ser considerados productos veterinarios.

Sin embargo, el impuesto se vio reflejado en las facturas de quienes compraron snacks para gatos o perros. Tania Vargas, clienta, salió a adquirir el alimento para su gata, Minina, y para su sorpresa en ticket de la transacción si salió marcado el cobro del 15 % del IVA, lo que le generó confusión. "Estoy comprando carnita para gato y estoy pagando IVA. No sé si este tipo de productos seguirán pagando el impuesto", dijo a Diario EXPRESO.

Las dudas se generan luego de que el SRI aclarara que no va a emitir una lista de los productos que seguirán pagando el impuesto, pese a que en un comunicado mencionó que para garantizar el control tributario y aduanero, ellos y el Servicio Nacional de Aduanas (Senae), con apoyo de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), identificarán los productos que no son destinados a la alimentación nutricional de mascotas, para la aplicación de la tarifa de IVA correspondiente. Aquí se abre la pregunta si las carnitas para gatos o las galletas para los perros entran en las categorías que seguirán pagando el tributo. "Compré unas galletas para mi perro lobo, Ares, y sí me cobraron el IVA. Es necesario que la autoridad explique con detalle qué productos van a seguir pagando el impuesto", comentó Orlando Vásconez, cliente.

Diario EXPRESO consultó sobre esto al SRI y a las cadenas grandes de supermercados de Ecuador y otros retails, pero al momento de escribir esta nota no hubo respuesta.

El tiempo fue poco para ajustar los sistemas

Los mismos clientes que hicieron las compras de la quincena para su casa dieron varias posibilidades por las que ciertos negocios todavía cobran el IVA para alimentos para mascotas. "Tal vez no tuvieron tiempo para hacer el ajuste en su sistema", indicó Perla Rodríguez, clienta.

Hay otro punto que se debe tomar en cuenta es el stock en percha. Hay productos que el dueño del negocio compró pagando IVA, y por ende se debe ver la rotación de la oferta, opinó Paola Villagómez, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios del Guayas.

