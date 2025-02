Apagones en el Ecuador, una ‘bomba’ de tiempo aún por desactivarse

Los miembros del Consejo Consultivo de las Ingenierías y Economía (CCIE), le recordaron al Gobierno que la crisis energética aún no ha terminado y que no hay que confiarse por el incremento de caudales en los ríos Paute, Coca, Tomebamba, Pastaza, Zamora y otros.

Si bien de momento no hay necesidad de racionamientos por el buen estado de las hidroeléctricas, los expertos recomiendan al Gobierno recuperar ya el parque térmico y transparentar su estado real, pues en abril podría reactivarse la crisis, con un nuevo estiaje. Según el Consejo Consultivo, en el país habría aproximadamente 1 200 megavatios (MW) recuperables y es importante conocer su condición de operatividad.

Así mostraron su escepticismo ante las declaraciones del presidente Daniel Noboa, que el 27 de enero pasado afirmó que “este año no habrá ningún problema. Hemos recuperado más de 500 megavatios (MW) de un parque termoeléctrico que estuvo desatendido durante muchos años (...). Hubo una falta de visión que debemos corregir. Ahora es crucial diversificar nuestras fuentes de energía y modernizar el parque termoeléctrico”.

Pero el Consejo considera más importantes los datos que las declaraciones y por ello pide información sobre los mantenimientos programados de las hidroeléctricas, cuánto ha crecido la demanda y cuál es la proyección para los próximos años. Según Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha y Coordinador del CCIE, en abril, Mazar podría ofrecer hasta 30 días de respaldo, en un nuevo estiaje, pero “por la época de calor, se llegará a tener 5. 500 megavatios de demanda” y, bajo esas condiciones, las probabilidades de nuevos apagones suben. Actualmente, a ese embalse le faltan cinco metros para llegar a su cota máxima.

La sombra de la crisis energética persiste, pues no hay certezas sobre si para entonces habrá energía térmica suficiente. Según los datos con los que cuenta el Consejo Consultivo, hasta el momento se ha podido incorporar solo 336 megavatios de generación termoeléctrica, lo cual es insuficiente.

Continúan los atrasos

Por eso insta al Gobierno a dar facilidades necesarias para que lleguen partes y repuestos para las centrales de generación “en un marco de transparencia en los procesos para las compras, instalación y puesta en marcha y en lapsos que la situación actual amerite”. Esa transparencia es necesaria también en las contrataciones para compra de energía de barcazas y generadores térmicos en tierra u otras opciones que se han retrasado o incumplido, pues eso agudiza la incertidumbre en el país.

Acuña señaló que se han hecho más de nueve contrataciones, pero hasta ahora ha habido más problemas que soluciones. “Del paquete de 341 megavatios, solo tenemos efectivos 100 megavatios efectivos funcionando. Del segundo paquete, que eran más de 800 megavatios, no tenemos nada de resultados”, dijo. La energía contratada debía incorporarse desde noviembre, según Acuña, pero “hasta la fecha no se ha incorporado y no se tienen fechas determinadas (…). Tenemos la energía proveniente de la importación de Colombia, que son más o menos 450 megavatios, que ha ido variando según el día y el resto ha sido toda la energía hidroeléctrica que el país ha podido disponer”. Según el Ministerio de Energía, se han sumado 1600 MW entre compra, renta y recuperación.

Acuña se refiere a los problemas con las empresas Progen y Austral Technical Management. En el caso de la primera, debían incorporarse 50 KW de la central térmica de Quevedo el 5 de noviembre y 100 de Salitral, el 30 de noviembre. Nada se cumplió a tiempo, porque las turbinas, tableros de control, transformadores y otros equipos se tardaron en llegar. Progen justificó sus retrasos diciendo que ocurrieron por las consecuencias del huracán Milton.

Por su parte, la ministra Inés Manzano dijo en su momento que se notificaría el incumplimiento y se aplicarían sanciones. Por otro lado, no estuvo clara la procedencia de las partes. La empresa dijo en algunas ocasiones que fueron fabricadas en China y en otras que en EE.UU. Además, según el Ministerio de Energía, Progen no permitió que se hicieran inspecciones reglamentarias, mientras que la empresa lo desmintió. El mes pasado, Manzano dijo que los problemas habían sido resueltos y que la generación debería empezar entre finales de febrero e inicios de marzo.

Austral, en cambio, dijo que sus equipos venían desde Líbano y que tardaron más de lo esperado debido a las tensiones en Oriente Medio. En ambos casos, Celec pagó adelantos superiores al 65 %. Austral debía generar energía antes del 9 de enero y luego anunció el fin de su obra civil para el 27 de enero. Ninguno de los plazos se cumplió. El 23 de enero, informó que los trabajos se encontraban al 90 % y su gerente, Nicolás Pic, dijo que los robos, extorsiones y amenazas en Esmeraldas también causaban demoras.

EXPRESO insistió ayer al Ministerio de Energía, por una versión oficial sobre el tema, pero aún se espera una respuesta.

Energía nuclear

También preocupa al Consejo el anuncio del Gobierno de sus planes de incorporar 750 MW de energía nuclear por módulo. Las autoridades han dicho que la idea es que Ecuador se adhiera a la Asociación Mundial de Energía Nuclear. Según Manzano, la energía nuclear compacta, minimiza riesgos y maximiza beneficios. Sin embargo, los expertos advirtieron sobre los altos costos, los riesgos por los desechos radioactivos y la complejidad tecnológica de implementación. “De concretarse, estaríamos pensando en centrales nucleares sin antes haber sido eficientes en el mantenimiento de centrales térmicas a gas, diésel, fuel oil, ni haber aprovechado los enormes recursos hidroenergéticos y otros que Ecuador posee”, señalaron en su manifiesto.

