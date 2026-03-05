Irán niega haber cerrado el estrecho de Ormuz

Irán mantiene su compromiso con el derecho internacional y la libertad de navegación

Irán negó este jueves que haya cerrado el estrecho de Ormuz y consideró esas afirmaciones "infundadas y absurdas", a pesar de que la Guardia Revolucionaria ha avisado de que los mercantes que pasen por allí "podrían ser atacados o hundidos".

"La afirmación de que Irán cerró el estrecho de Ormuz es infundada y absurda. Irán mantiene su compromiso con el derecho internacional y la libertad de navegación", dijo la misión de Irán ante la ONU en un mensaje en X.

Este mismo jueves la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos "podrían ser atacados o hundidos".

"Conforme a las leyes y resoluciones internacionales en tiempos de guerra las normas de tránsito por el estrecho de Ormuz estarán bajo control de la República Islámica de Irán", dijo a televisiones locales el general de brigada Kiumars Heidari, subcomandante de la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

El militar dijo que su país aplica "protocolos internacionales" a los buques que transitan por el estrecho y los que no los cumplan "podrían ser atacados o hundidos".

La misión de Irán en la ONU aseguró que es Estados Unidos quien "ha puesto en peligro la seguridad marítima" al bombardear con un torpedo un buque iraní en aguas internacionales cercanas a Sri Lanka donde viajaban 130 personas.

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial,

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.

El tráfico por el estrecho de Ormuz ha bajado

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha caído en picado desde el inicio de la guerra de Irán y solo ha registrado unos 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo, de acuerdo con datos recogidos este jueves por la Lloyd´s Market Association (LMA), vinculada a la entidad bancaria.

De los 3.000 tránsitos que se producen al mes en este paso estratégico situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, unos cien de media al día, ha disminuido hasta al menos 40 desde el pasado 1 de marzo, indicó hoy LMA en un comunicado remitido a EFE.

La directora ejecutiva de Lloyd´s Market Association, Sheila Cameron, recibió con satisfacción el "compromiso" del presidente estadounidense, Donald Trump, de impulsar el movimiento de buques no sancionados y sus productos básicos a través de Ormuz "con el fin de facilitar el comercio mundial y la estabilidad económica.

El paso de Ormuz, controlado por Irán, es un punto clave para el comercio de petróleo global, pues un 20 % del tránsito marítimo de crudo atraviesa este enclave y cualquier interrupción en el flujo de buques repercute directamente en los mercados e impulsa al alza los precios del crudo y del gas.

De acuerdo con la LMA, actualmente quedan unos 1.000 buques no sancionados -la mitad de ellos petroleros y gaseros-, con más de 1.000 toneladas brutas y un valor estimado de seguro de embarcaciones superior a los 25.000 millones de dólares (casi 21.600 millones de euros).

En esta línea, la asociación de mercado de Lloyd´s explicó que actualmente la mayoría de los buques están fondeados en el golfo Pérsico, ante la preocupación de los capitanes por la seguridad de las embarcaciones y sus tripulaciones y la "incertidumbre" del conflicto.

