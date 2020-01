- La Cámara de Comercio de Guayaquil dice que hay reglas del INEN que son trabas para la importación, ¿qué dice de ello?

- En el artículo 17, de la Ley Sistema de la Calidad, literal F se refiere a los Deberes y Atribuciones del Ministerio de Industria y Productividad: Aprobar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluaciones de la conformidad, en el ámbito de su competencia. Esto quiere decir que el INEN dentro de su competencia no está ni aprobar, ni derogar. En tanto que el capítulo 15, literal B dice que entre las funciones del INEN está: Formular, en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de trabajo, así como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos. Entonces el INEN da la propuesta y el Ministerio de Producción la apruebe o no, de tal manera que cualquier cambio se debe solicitar al ministerio y no al INEN. Se está trabajando para ver si hay casos de reglamentos que se deben eliminar, pero esto no se logra en un día.

El contexto Ante la información dada por la Cámara de Comercio de Guayaquil, referente a que existen normas y reglas del INEN que frenan la importación, Diario EXPRESO solicitó una entrevista con el director del INEN el 7 de enero de 2020. Se esperaron 10 días para tener la versión del INEN y la respuesta fue que la autoridad no tenía tiempo en la agenda. Tras la publicación de las declaraciones de la CCG el 17 de enero; la autoridad llamó para dar la entrevista.

- La CCG también indica que hay marcas reconocidas que deben sacar certificaciones de calidad, por modelo, que duran un año y a ello le llaman una traba para la importación, ellos proponen la homologación ¿cuál es su opinión?

- La Ley dice que el INEN elaborará la normativa pertinente misma que se ajustará a recomendaciones y orientaciones internacionales.

- Hay homologación en línea blanca que permite que Ecuador venda a Colombia y Perú.

- En el tema de ventiladores se usan normas internacionales al utilizar las ISO (sigla hace referencia a Organización Internacional de Normalización), por lo tanto no es un invento criollo. Se usan normas internacionales. Ahora, las grandes marcas tienen sus laboratorios y al estar reconocidos y debidamente acreditados, cuando llega ese producto al país esos certificados son aceptados. Cuando es por prototipo el certificado dura el tiempo que dura el modelo y no solo un año como dice el gremio de los comerciantes.

- ¿De todo producto?

- De todo producto, si tiene el certificado 1 A de prototipo dura el certificado mientra dura el modelo.

- ¿A qué se refieren cuando dicen que el certificado dura un año y que hay tramitología?

- Para ingresar los ventiladores no deben pasar por la Ventanilla Única Ecuatoriana. Ahora, que deben tener certificado de calidad, sí. La calidad es objeto de un control posterior. Ese certificado no necesariamente se debe sacar en Ecuador, puede venir de un laboratorio internacional que esté acreditado. Los trámites de enero a marzo se lleva menos de un día, la ley da cinco días. Entonces, en trámites el INEN es eficiente. Ademas hay laboratorios en Ecuador.

- Se hizo un recorrido por el centro de Guayaquil y se ven productos de baja calidad de venta, claro son de precios económicos.

- Eso le corresponde a otra entidad, por ejemplo puede que ingresen como contrabando.

- El INEN en el 2019 dijo que iba a revisar 2.000 reglas, ¿se terminó el trabajo?

- El INEN tiene más de 7.000 normas de las cuales aproximadamente un 80 % son adopciones, es decir que es la misma norma internacional. Ahora se dijo que en competitividad Ecuador está en el puesto 137 de 141 países en el 2019, pero es una verdad dicha a medias. En el 2018 estábamos en el puesto 138, hemos mejorado. Me puede decir que no es un gran salto, pero estamos mejorando.

- Es una mejora leve

- Hay que recordar que las otras economías no están estáticas, también están peleando por avanzar.

- Usted dijo que tienen 7.000 normas, ¿y cuántos reglamentos son?

- Decir que tenemos el doble de reglamentos es una inexactitud, nos comparan con Colombia y Perú. Pero las estructura de un reglamento técnico es diferente. Por ejemplo un reglamento colombiano para etiquetado de eficiencia energética abarca los nueve reglamentos ecuatorianos. Mientras que un reglamento peruano para etiquetado de eficiencia energética abarca los 14 reglamentos ecuatorianos. Un ejemplo, en alimentos un reglamento a futuro va abarcar nueve de los que hay ahora.

- ¿Hay nuevos reglamentos?

- El año pasado no aumentos los reglamentos, todo lo contrario eliminamos 11, otros 16 se están analizando con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria para ver si la regla está duplicada. No se va a eliminar los reglamentos de juguetes, ni de ventiladores. En el primer caso se cuida a los niños y en lo segundo que no ocurra un incendio. Invito a las empresas a que tengan el sello de calidad INEN, ello abre las puertas del comercio internacional. Propongo a la Cámaras a trabajar en conjunto, esto puede llevar entre uno a dos años.

Algunos reglamentos eliminados

Equipos para señalización acústica y visual

Juegos de cables y bujías

Instrumentos dentales

Trituradores de basura

Bombas de aire de mano o pedal

Controladores programables y equipos asociados

Equipos odontológicos

Productos cosméticos

Productos absorbentes, desechables y de higiene personal