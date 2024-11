Industriales y productores con opiniones enfrentadas sobre el maíz

La diferencia de las opiniones entre los industriales y productores de maíz se mantiene, ahora porque los agricultores aseguran que no les están comprando el producto y el gremio de Aprobal dice que eso es una mentira.

"Las industrias han parado la compra de maíz y ha bajado el precio del quintal del producto. Esta es una evidencia más de que teníamos la razón, de que por ahora no era necesario importar el alimento", asegura a Diario EXPRESO Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto (Asopracort).

Sin embargo, Jorge Josse, director general ejecutivo de la Asociación de Productores de Balanceados del Ecuador (Aproba), indica EXPRESO que lo indicado por Ubilla no es cierto.

El precio del quintal de maíz

La diferencia de opiniones entre los industriales y productores de maíz está hasta cuánto es el precio al que se vende en este momento el quintal del alimento. Josse dice que bajó de 22 dólares a 19 dólares. Mientras que los agricultores indican que lo venden a 15 dólares y que este momento mantienen el grano en las granjas, porque la industria no quiere comprar el grano ecuatoriano.

El precio mínimo de sustentación para este 2024 es de 16,50 dólares. El costo ha estado por encima de esa cifra, lo que ha generado constantes reclamos de los industriales, dueños de granjas de pollos y de gallinas ponedoras de huevo. Asegurando que encarecer el maíz, les afecta económicamente.

La discusión por la importación del maíz

Existe un enfrentamiento constante entre los productores de maíz y los industriales. Los primeros se oponen a la importación hasta que se venda toda la producción nacional y las empresas apoyan traer el producto extranjero, para bajar el precio.

Así que existe una presión de parte de cada grupo, lo que llevó al ministro de Agricultura, Danilo Palacios, a emitir una licencia para importar 95.000 toneladas de maíz, la cual fue suspendida a los cuatro días de dar el permiso. Todo esto ocurrió en septiembre de 2024 y entonces los agricultores indicaron que esto pasa, porque el ministerio no tiene un estudio actualizado de cuánto realmente será la cosecha del grano, que según los productores sí alcanzará; pero para los industriales, que faltará. Todavía no se ha realizado la nueva reunión de la mesa técnica para determinar si se va a no a importar, en qué cantidad y cuándo. De esa cita todavía no se ha informado cuándo será.

