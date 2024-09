Diálogo con maiceros ahonda la diferencia entre productores e industriales

El Ministerio de Agricultura no ha hecho un pronunciamiento oficial de la conclusión de la cita en la provincia de Los Ríos

Incertidumbre. El ministro de Agricultores y Ganadería (MAG), Danilo Palacios, se reunió con los productores de maíz el viernes 27 de septiembre de 2024, a partir de las 16:00, para atender la queja que tienen contra la importación del grano. No obstante, la cita no arrojó una definición oficial sobre esta medida, que el pasado jueves los llevó a cerrar la vía Buena Fe - Santo Domingo de los Tsáchilas por dos horas, como acto de protesta.

La Cartera del Estado no ha publicado la conclusión de esa reunión, que para los productores terminó con la decisión de "suspender temporalmente" la importación. Como argumento, han hecho llegar un vídeo a EXPRESO, donde el Ministro de Agricultura aparece prometiéndoles que este año no va a haber importación del grano. Este Diario consultó al Departamento de Comunicación del MAG, sin embargo, se respondió que aún no existe una resolución oficial.

La falta de un pronunciamiento ha provocado que cada grupo tenga su propia conclusión. José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, dijo que después de la reunión en Los Ríos la conclusión fue que "se suspende la licencia de la importación de maíz amarillo, hasta hacer un nuevo levantamiento técnico de información de oferta y demanda del 2024 y que se va a convocar un nuevo consejo consultivo en noviembre de 2024".

No obstante, sin un pronunciamiento oficial actualizado, se entiende que aparentemente todo sigue igual, de que se puede tramitar la llegada de 95.000 toneladas de maíz, que vendría de Argentina y que llegaría en diciembre de 2024.

Por su parte los industriales niegan la suspensión del proceso de importación, "Lo que se ha dicho es que se va a realizar la compra y que se va a hacer efectivo cuando los industriales hayan comprado la producción nacional", indicó la relacionista pública de los gremios de los industriales.

Sería una contradicción

En el caso hipotético de que se retire la licencia para importar 95.000 toneladas de maíz, esta hubiera durado solo cuatro días; y sería una contradicción porque el mismo viernes 27, por la mañana, Palacios confirmó ante la prensa nacional que había un déficit del grano, según lo analizado con datos técnicos.

Los productores venían insistiendo que en este año la cosecha total será de más de 1,2 millones de toneladas del maíz y que eso alcanza para abastecer la demanda nacional, por lo tanto no están de acuerdo con que se adelante la importación, la cual sí sería necesaria pero a partir de enero de 2025, que es cuando la ley permite hacer esa compra al exterior. "No nos oponemos a la importación, pero que se realice en el tiempo adecuado", dijo a Diario EXPRESO Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Ciclo Cortos.

Las gallinas ponedoras las más afectadas

El ministro Palacios en la mañana del viernes 27 de septiembre explicó a la prensa nacional que el sector de producción de huevos estaban vendiendo las gallinas ponedoras, porque no es negocio para ellos comprar el quintal del maíz a 20 dólares y no tener ganancia. Aseguró que era necesario que los maiceros también cuiden la sostenibilidad en la cadena del maíz, porque si quiebran los productores de huevo, tienen menos compradores del maíz.

E incluso señaló que cada día hay unos 500.000 huevos menos, como consecuencia de la venta de las gallinas ponedoras y porque al comer menos maíz también baja la producción. Aunque para un artículo ya publicado en este Diario, Marisol Molina, directora ejecutiva de la Unión de Productores de Huevos, señaló que eran cerca de 700.000 huevos menos cada día.

Dentro de esta pelea de puntos de vista, la industria por unos tres meses ha anunciado que hay déficit del grano, por la afectación del clima y porque unos productores dejaron de sembrar maíz para cultivar cacao y palma. Por lo tanto este grupo dijo que faltaban 300.000 toneladas del grano. El día que se decidió la importación la Cartera del Estado dijo que el faltante del grano era de unas 145.000 toneladas y por eso daba la licencia para traer 95.000 tonelada.

Según los agricultores hay suficiente y que es necesario que las autoridades investiguen dónde se está escondiendo el producto. "Además que el ministro se dio cuenta que adelantar la importación era un acto fuera de la ley y por eso va a convocar a una nueva mesa consultiva del maíz para noviembre de 2024, que es cuando realmente se debe tomar la decisión para dar la licencia de importar el grano en enero de 2025", explicó a Diario EXPRESO, José Luis García, coordinador de la Defensa del Agricultor. Sin embargo, hasta la publicación de este artículo el MAG no ha dicho cuál fue la conclusión de la reunión con los maiceros en la provincia de Los Ríos.

