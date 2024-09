El acuerdo comercial con Canadá tiene un avance del 50 %

“En diciembre, para la última ronda, los recibiremos en el frío canadiense, para enfriar a sus negociadores”. De esta manera bromeó el embajador de Canadá en Ecuador, Stephen Potter, durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense-Guayaquil, en el hotel Mercure Alameda, en Quito.

El diplomático canadiense aseguró que las relaciones bilaterales se encuentran “en su mejor momento”, tras la culminación de la tercera ronda de negociaciones que se llevó a cabo de forma virtual. Informó que la cuarta y quinta rondas se realizarán de manera presencial, en Ecuador y Canadá, respectivamente. Entre las novedades de los avances de las negociaciones, Potter señaló que en su país se prevé designar un defensor del pueblo para conocer y enfrentar posibles abusos de empresas de ese país.

Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior del Ecuador, Homero Larrea, reconoció que se vienen las rondas más complicadas, pero que el acuerdo, sin duda, es una vía que abrirá las puertas al país hacia un gran mercado. “El acuerdo per sé no es bueno o malo, es un instrumento que busca facilitar el comercio y las inversiones. La negociación busca beneficios mutuos y, en caso de sensibilidades, encontrar mecanismos para precautelar que tienen este tipo de acuerdos”.

Según el funcionario, hasta el momento se han cerrado tres capítulos: Mipymes, Buenas prácticas regulatorias y Política de competencia, lo que significa un 50% en el avance de las negociaciones. La cuarta ronda en Quito se efectuará entre el 21 y 25 de octubre y la quinta en Otawa entre el 9 y 13 de diciembre. “Son 15 disciplinas que serán negociadas de manera presencial. Esperamos tener avances sustanciales y varias meses con cierre técnico al finalizar la cuarta ronda. Y creemos que hacia la quinta ronda podamos ya contar con un acuerdo comercial”.

Para Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior, el acuerdo con Canadá puede ser de mucha importancia, dado que sería el primero con un país norteamericano, donde existe una población de más dee 40 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita que asciende a USD 53.000. “Hay que ver qué ocurrió con nuestros vecinos tras la firma del acuerdo con Canadá. En el caso de Colombia, que firmó en el 2011, pasó de tener exportaciones no mineras ni energéticas de USD 270 millones a USD 500 millones, con 500 nuevas empresas y 415 nuevos productos exportándose a ese socio. Mientras que Perú, cuyo acuerdo está vigente desde el 2009. pasó a sumar exportaciones no mineras del orden de los USD 700 millones, con 200 nuevas empresas y 300 nuevos productos en escena”.

