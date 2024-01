La industria del ocio paga la factura de la conmoción

Los organizadores de bodas sugieren las celebraciones en el día y no la noche.

Una de las celebraciones que se organizan un año antes o mínimo seis meses con antelación son las bodas. Para quienes tenían todo listo para este fin de semana tuvieron la difícil tarea de decidir si lo cancelaban o seguían con su planificación. Según los organizadores de eventos consultados por Diario EXPRESO, la mayoría postergó la fiesta.

Al igual que otros gremios de producción, la industria del ocio, de eventos y romance también ponen en primer lugar la vida y seguridad por encima de los ingresos económicos. Sin que ello no signifique que se nieguen a reconocer que este es un nuevo golpe para sus ingresos.

Explicaron que enero no es el mes en que más se casan las personas, en el 2023 fueron 3.871 y no es una fecha de muchas bodas frente a diciembre, cuando se casan más de 5.000 parejas, según las cifras del Registro Civil.

“Estaba en el staff de los organizadores de una boda que costaría 37.000 dólares y que sería este fin de semana. La pareja decidió postergar la fiesta por la declaración del estado de excepción y del toque de queda que es de 23:00 a 05:00”, indicó a Diario EXPRESO Xavier Zavala, director de AsoPlanners.

Agregó que aquí pierden el organizador y los novios, por ejemplo, otra pareja que se casaba también este fin de semana invertiría 2.700 dólares en flores, para el lunes ya había llegado la mitad de las rosas y eso ya se había pagado. “E incluso hubo fiestas en la que venían familiares y amigos desde el exterior y cancelaron los viajes. No es fácil lo que está pasando y no es fácil el golpe económico que tenemos. Claro, el sacrificio tiene validez si el Gobierno logra que Ecuador recupere la paz y la seguridad en un tiempo razonable”, dijo Zavala.

Las personas que trabajan entregando la comida para la fiesta también están golpeados económicamente, una de estas empresas ya había comprado 800 dólares en proteína animal y legumbres para entregar cuatro caterings, pero por la inseguridad cancelaron los eventos. Optaron por donar esos alimentos para que no se dañen. Dentro de esto también se debe tomar en cuenta que unas 26 personas que trabajan por horas y solo para fiestas se quedaron sin poder laborar, solo en este caso puntual.

Otro organizador de eventos, Rommel Molina, señaló que él tenía en agenda 15 celebraciones para este mes y que se han reagendado. “Pero aquí lo preocupante también es que los eventos corporativos están en espera, no se ha organizado nada hasta ver qué pasará”, mencionó Molina.

Parejas que se debían casar el miércoles, lo hicieron el viernes. Lina Zambrano.

Hasta aquí los dueños de las fiestas tomaron la decisión en base a la declaración del estado de excepción, y en base a esto los organizadores de eventos, consultados por EXPRESO, estimaron que la caída de ingresos para toda la industria de ocio, romance y eventos varios sería de un 60 %. Después de esta estimación vino el martes 9, que fue cuando un grupo de encapuchados se metió a TC Televisión apuntando con armas y poniendo una dinamita en el bolsillo de uno de los periodistas, pedían que no ingrese la policía. Al final se detuvieron a todos. Ese mismo día hubo balacera en algunos puntos de Guayaquil y dos carros quemados. Por todos estos hechos en el Registro Civil se suspendieron los casamientos desde el martes por la tarde. Recién el viernes 12 de enero se reanudaron.

Tenía que casarme el miércoles 10, pero se reagendó para el viernes 12. Por la situación del país no puede venir la familia de Esmeraldas, así que la fiesta grande va a quedar para después. Aracelly León, novia

“Tenía planificado casarme en el Registro Civil el miércoles 10 de enero, pero por la coyuntura de inseguridad no se pudo. Se reagendó y me casé el viernes 12 de enero. Pero ahora vamos a hacer una celebración muy pequeña, parte de lo que teníamos para el miércoles no se podía guardar hasta el viernes y tuve que comprar nuevos bocaditos”, relató Aracelly León antes de ingresar a su ceremonia de la boda civil en el Registro Civil, ubicado en la avenida 9 de Octubre, en Guayaquil.

León agregó que su pareja, Jimmy Vernaza, es de Esmeraldas y por la falta de seguridad su familia no pudo viajar e incluso muchos de los invitados cancelaron la asistencia, así que la celebración a lo grande quedó para otra fecha.

Una situación similar vivieron Natalia Calderón y Jonathan García, tenían que casarse el miércoles, pero lo hicieron el viernes tras reagendar el evento. Ellos se casaron, pero han dejado la fiesta para otro momento en que exista más garantía de paz y seguridad.

Las primeras comuniones, baby shower y matinés fueron los eventos que menos se cancelaron, según contaron los organizadores de eventos.

