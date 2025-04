Industria automotriz rechaza la rebaja de aranceles al carro importado de EE.UU.

La Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) expresa su profunda preocupación por la resolución adoptada por el Comité de Comercio Exterior (COMEX), que reduce unilateralmente los aranceles a más de 80 partidas de vehículos importados desde Estados Unidos, sin haber alcanzado consensos técnicos con el sector productivo ni enmarcarse en un acuerdo comercial formal.

El gremio señala, a través de un comunicado, que esta decisión, sin el debido análisis técnico, representa "un grave retroceso en términos de política comercial, seguridad jurídica e institucionalidad. Es una medida antitécnica e ineficaz, que no responde a una estrategia de integración comercial ordenada, y que podría provocar consecuencias severas e irreversibles para la industria automotriz nacional".

¿Una medida sin beneficios reales para EE.UU.?

La CINAE dice respaldar firmemente una relación estratégica con los Estados Unidos, por ello ha apoyado los procesos de integración comercial que representen beneficios para el país.

Sin embargo, sostiene, "esta decisión unilateral no generará beneficios concretos para Estados Unidos, ya que las exportaciones automotrices de ese país al Ecuador se concentran únicamente en seis partidas específicas". En cambio, se ha otorgado tratamiento arancelario preferencial a más de 80 partidas, muchas de las cuales corresponden a segmentos donde EE.UU. no tiene producción significativa.

Una resolución que podría beneficiar a China

El resultado práctico es que la reducción de aranceles podría terminar beneficiando a otros países, como China, que lidera las exportaciones de vehículos a Ecuador en esos segmentos. Esto podría activar reclamos de trato igualitario por parte de otros socios comerciales bajo la cláusula de Nación Más Favorecida (NMF), consagrada en los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Si eso ocurre, la apertura unilateral no beneficiará a EE.UU., "sino a competidores globales con mayor presencia en el mercado ecuatoriano, como la China, debilitando aún más a la industria local. En términos simples: sería un disparo en el propio pie".

El sector lamenta que el Gobierno no haya tomado en cuenta la propuesta técnica y focalizada que presentó para reducir aranceles exclusivamente en aquellas partidas que representan oportunidades reales para EE.UU. y que no afectan a la producción nacional. "Lamentablemente, esta propuesta no fue aceptada y se optó por una reducción generalizada y sin filtros. Como resultado, se abrió la puerta a un escenario de desestabilización para los productores locales, poniendo en riesgo más de 5.500 empleos directos y una cadena productiva que ha invertido más de 90 millones de dólares en los últimos años", dijo.

"Cabe recordar que, en reunión mantenida el 7 de abril con el Ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, la industria automotriz obtuvo un compromiso formal de excluir de la medida aquellas partidas donde existe producción nacional. Sin embargo, la resolución aprobada por el COMEX va en sentido contrario, reduciendo aranceles precisamente a productos que sí compiten con la producción ecuatoriana. Además, esta decisión contradice lo expresado públicamente por el Presidente de la República, quien había asegurado que cualquier desgravación se realizaría únicamente sobre vehículos fabricados en EE.UU. y que no compitan con la industria local", concluye el gremio.

