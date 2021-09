Los incentivos tributarios para inversión, con poca efectividad

Muchos estímulos, pocos resultados. Los incentivos tributarios para atraer inversiones han tenido poco éxito en Ecuador.

Según el estudio ‘Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia’, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los incentivos tributarios para invertir en Ecuador representan el 11,7 %de los ingresos tributarios. Además, la cifra equivale a 1,4 %del producto interno bruto (PIB), es decir, unos $ 1.400 millones.

La cifra es equiparable con otros países como Chile, Uruguay o Costa Rica. Sin embargo, los resultados de la Inversión Extranjera Directa (IED) de Ecuador distan de las cifras de esas naciones.

Si en el caso de Ecuador la IED llega al 1 % del PIB, unos $ 1.000 millones, en Chile llega a 4,5 %, en Costa Rica a 3,9 % y en Uruguay a 2 %. Es decir, en Ecuador, lo que se sacrifica en incentivos es más alto que los dólares por concepto de IED.

“Parte de esos incentivos tributarios deben ser eliminados porque no tienen razón de ser (...) El inversionista extranjero no viene a un país atraído por las exoneraciones tributarias que puede beneficiarse (...) mientras el país como tal, en su estructura general, no sea atractivo, no llegarán capitales”, dijo Diego Almeida Guzmán, asesor legal tributario

El especialista aseguró que en la nueva reforma tributaria que está por enviarse se deben revisar esos beneficios.

El rompecabezas de la reforma tributaria comienza a armarse y uno de los aspectos que ha mencionado tanto el presidente de la República, Guillermo Lasso, como el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, ha sido la eliminación de exenciones tributarias.

Los temas de fomento son temporales, son demasiado enfocados y para atraer inversión hay que llegar al preciso, que venga a invertir $ 1.000 millones. Eso no es fácil. José Urízar Espinosa, socio de Almeida y Guzmán Asociados

Según datos del Servicio de Rentas Internas, en el 2019, el gasto tributario sumó $ 5.581 millones. Esto representó el 4,6 % del PIB y un 29 % de la recaudación de impuestos. Los dos grandes rubros se derivan del IVA y del impuesto a la renta, que representa el 93 %. Es decir, el Estado dejó de recaudar $ 5.182 millones por beneficios e incentivos relacionados con estos impuestos.

El último intento por dar incentivos a las inversiones se efectuó en 2018, a través de la Ley de Fomento Productivo, propuesta por el expresidente Lenín Moreno. La reforma establecía beneficios para nuevas inversiones como la exoneración del pago del impuesto a la renta por inversiones en industrias básicas durante 15 años; en cantones fronterizos son cinco años más.

Los problemas tributarios de Ecuador son de orden estructural. No es un problema de recaudación inmediatista (...) El camino no son contribuciones temporales. No estoy de acuerdo. Diego Guzmán Almeida, Almeida y Guzmán Asociados

Otro beneficio tenía que ver con la exoneración del impuesto a la salida de divisas para nuevas inversiones productivas en la importación de insumos y bienes de capital. Si bien ese año la IEDcerró en $ 1.400 millones, la IEDcayó a 946 millones el año siguiente.

“Llegamos a tener 30 leyes de fomento y ninguna de ellas generó”, dijo Almeida.

En Ecuador se han realizado leyes de fomento e incentivos sin sentido. “¿Sabe quién accede a eso? Los más grandes, los que no necesitan. Un mediano, pequeño no accede a eso. Es demasiado trámite”, aseguró José Urízar Espinosa, especialista en temas tributarios y socio de la firma Almeida y Guzmán Asociados.

Lasso anunció que la meta de recaudación de impuestos de la reforma tributaria en el marco del acuerdo con el FMI, ha bajado de los $ 2.000 millones a $ 700 millones.

El anterior requería para 2022 una reforma tributaria equivalente a 2,5 % del PIB, aproximadamente 2.500 millones de dólares”, pero el actual incluye un compromiso de apenas el 0,7 % del PIB”. Guillermo Lasso, presidente de la República

“Hay que racionalizar el manejo tributario, que el costo de la pandemia recaiga en quienes más tenemos en el Ecuador”, dijo Lasso el jueves pasado, en entrevista con la agencia EFE.

Además, el mandatario señaló que el 4 % de la población con mayores ingresos pagará un impuesto para paliar los efectos de la pandemia.