Desde el 2019, Carlos Carrera juega activamente en plataformas de pronósticos deportivos. Actualmente, el joven de 28 años invierte unos $ 200 mensuales en apuestas, en partidos de fútbol principalmente.

Las apuestas son un atractivo, por las posibles ganancias. No obstante, a partir de enero de 2024, Carlos, como el resto de usuarios de estas casas de apuestas operativas en Ecuador, podría pagar un impuesto del 15 % al momento de reclamar su dinero. Esto en caso de que la Corte Constitucional apruebe el proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno Nacional, con el cual el Estado espera recaudar $ 10 millones.

Lo mismo que pagan las plataformas aquí, lo pagarán los negocios domiciliados en el extranjero, pero para ellos se propone un sobrecargo del 15 % sobre cada apuesta, indica Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas (SRI).

“Es decir, si quiero apostar 100 dólares en una plataforma de Colombia o Estados Unidos, por ejemplo, automáticamente se le descontarán al usuario $ 15, que irán para el Estado. Entonces, si tiene que pagar 15 % al momento de apostar y 15 % cuando retire su premio, se vuelve bastante caro”, explica. No obstante, señala, eso es un incentivo para que se usen más las plataformas locales.

Queremos incentivar al usuario a que, si quiere apostar, lo haga en una casa local. Francisco briones,

director del SRI

A criterio de Carlos, usuario de Betano (plataforma con sede en Grecia), el monto de los tributos es excesivo. “Era de esperarse. El país pasa por una crisis tremenda y el Gobierno tiene que ver de dónde saca recursos, por lo que en algún momento nos tenía que llegar el ‘machetazo’”, opina; aunque reconoce que mucha gente gana bastante dinero con esta actividad y el Gobierno no percibe nada de aquello.

“Esto puede generar un declive en las apuestas deportivas. Muchas personas se van a molestar porque recibirán menos dinero que antes”, augura Carlos.

En efecto, otro fanático de los pronósticos en línea tampoco está de acuerdo con la propuesta ideada por el Ejecutivo: “No es que siempre vas a estar ganando, ganando y ganando. Son pocas las veces en que le ‘pegas’ a una apuesta, y cuando esto sucede yo quisiera retirar el dinero sin que me quiten nada”, dice Gonzalo (prefirió omitir su apellido), de 20 años, quien destina aproximadamente $ 80 mensuales, principalmente en peleas de UFC, por medio de Coolbet Ecuador.

El proyecto de ley incluye además un tributo mensual del 15 % que deberán pagar las casas de apuestas sobre la base imponible, que es la diferencia entre todos los ingresos brutos que tiene la compañía menos los premios que entrega a los apostadores.

María Augusta Díaz, gerente general de Sportbet, asevera a EXPRESO que esta plataforma, como toda empresa ecuatoriana, ya cumple el pago del impuesto a la renta (IR) e IVA de forma regular. Califica a la propuesta como interesante y dice que puede significar un paso para formalizar la industria.

Sin embargo, aclara que esta tiene algunos vacíos. “Se necesita una normativa más integral, específica, no solo para la parte impositiva. Por ejemplo, es necesario que se tenga un catastro claro de las empresas que conforman esta industria. Eso no hay”, argumenta Díaz y añade que a pesar de que la norma busca fomentar el uso de casas de apuestas locales, esta no impide que las extranjeras operen sin la obligación de estar en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

“El nuevo tributo (a las plataformas del exterior) no lo pagarían las empresas, sino el cliente. ¿Quién va a ser el responsable de la retención de un impuesto a una empresa domiciliada en el exterior? Se lo quiere hacer con tarjeta de crédito, pero hay otros métodos de pago. Son muchas cosas que no se han tenido en cuenta”, sostiene la principal de Sportbet, quien concluye que por ahora esperará el dictamen de la Corte, encargada de aprobar o inadmitir el cuerpo legal. Además, dio a conocer que solicitó una reunión con el director del SRI, que espera se concrete en los próximos días.

16 PLATAFORMAS ESTÁN EN LA MIRA

El SRI tiene bajo la lupa a 16 plataformas deportivas (nacionales y extranjeras) operativas en el país, al ser las que más se utilizan y, por lo tanto, las que generan mayor volumen de ventas. El funcionario, sin embargo, no especificó cuánto dinero tributan anualmente por concepto de impuesto a la renta. “Hemos abierto, en los últimos tres años, controles y auditorías a todas estas empresas con el propósito de determinar que efectivamente estén pagando sus impuestos. No me atrevería a decir un número porque estamos tratando de determinar todavía cuál es el monto efectivo que se está moviendo en este sector”, señaló Francisco Briones, principal del ente tributario.

Si la iniciativa es aprobada por la Corte, las recaudaciones empezarían a partir del 1 de enero de 2024, cuando se prevé que esté lista toda la tecnología, además de la normativa secundaria, precisa Briones.