La importación por la Navidad, afectada por atrasos de aduana

Se trabaja contra reloj. Faltan ocho días para que empiecen a llegar con más frecuencia la carga navideña desde el exterior. “Es normal que el volumen de importaciones aumenten a partir de agosto por Navidad; y, como consecuencia, aumentará el número de contenedores en los puertos. Es importante lograr soluciones inmediatas (al problema del atasco de contenedores en el puerto), porque estamos contra el tiempo”, dijo a Diario EXPRESO Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

(Le invitamos a leer también: Atasco en puerto: "No hay tiempo para aprendizaje", dicen empresarios)

González advirtió que los atascos en el puerto de Guayaquil, por los altos costos de mantener mercancías en aduana, podría llevar a un aumento en los precios al consumidor, lo que impactaría tanto a los minoristas como a los compradores finales durante una temporada en la que se espera un alto volumen de compras.

Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que un retraso de 1,5 días en puerto puede tener un impacto equivalente a un arancel adicional del 0,9 % al 3,1 %. Hay agentes aduaneros que aseguraron que hay contenedores que por demoraje ya tienen una cuenta de cerca de 5.000 dólares y eso es un dinero adicional que se paga, “pareciera que fuera un negociado de retener la mercadería, porque así se paga más”, se quejó un agente de aduana, que por temor a represalia no dio su nombre.

Pero, el gerente de la terminal portuaria de Guayaquil, Luis Enrique Navas, indicó que para el puerto no es negocio tener mucho tiempo los contenedores en los patios, “ganamos más con la rotación rápida, pero es el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador que da la orden para que una mercadería pueda salir, esto no depende del puerto en sí”, manifestó.

Los agentes de aduana señalaron que en esta semana es la feria de Cantón en China y que entre septiembre y octubre es cuando llega más mercadería. “Para septiembre en Ecuador también hay un feria Doing Business: Ecuador-Asia, que es donde se puede exponer el servicio ante los principales actores de la cadena de comercio exterior. ¿Qué negocio podemos hacer con los atascos de contenedores que han existido durante agosto?”, opinó.

Hay empresas que se quejan de que no han podido retirar insumos para producir, aseguraron que todavía no tienen escasez, pero hay que tener cuidado de no llegar a esto.

La acción de Senae

El director de Senae, Luis Jaramillo, explicó a EXPRESO que la falta del personal se soluciona este 1 de septiembre de 2024, que ingresan 50 nuevas personas a trabajar.

Hasta junio ingresaron 1.723 buques a Ecuador Leer más

En cuanto el pedido reiterativo de que se reduzca los controles, manifestó que no lo van a hacer, porque cuando él llegó a la Aduana encontró que la herramienta del Ecuapass que sirve para detectar el contrabando técnico, que es cuando se hacen declaraciones de que una mercadería cuesta menos para pagar menos aranceles, estaba desconectada. “Ahora que se activó en el pasado julio incautamos mercadería por 13,43 millones de dólares, versus 3,71 millones de dólares del mismo mes del 2023. Todavía no termina agosto y ya van 9 millones de dólares. Apoyamos al comercio legal, no vamos a apoyar al comercio ilegal”, dijo Jaramillo.

Sin embargo, la CCG señaló que han detectado que se han aumentado los aforos físico y que, como mecanismo de control, se están realizando inspecciones al 100 %, lo cual no es técnicamente correcto, dijo González. Agregó que la aduana moderna debe partir de la premisa de ver menos y saber más; para lo cual deben mejorar los perfiles de riesgo y priorizar los controles posteriores, donde la aduana puede hacer una revisión más exhaustiva de las importaciones sin comprometer los tiempos de despacho.

Jaramillo respondió que no es posible, “porque una vez que sale la mercadería desaparece” y que los controles exhaustivos van a seguir y que el problema que existe ahora es porque los barcos que vienen de China ya no llegan en 45 días, sino en 70 y eso hace que en una misma semana lleguen tres buques en lugar de uno y eso duplica el trabajo para Senae; de 17.000 declaraciones aduaneras de importaciones 620 tienen atraso de salir del puerto, de este último número la mitad tienen observaciones.

Han existido balacera a un carro de Senae, pusieron tacos de dinamita y una carta de amenaza para los directivos de la aduana, pero la resolución es que no van a parar los controles.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!