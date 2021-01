IBcorp quiere terminar el contrato de inversión con Isspol por $ 327 millones

Cuatro meses después de conocidos los problemas que tiene el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) para recuperar inversiones en operaciones swap y reporte por 532 millones de dólares, el principal intermediario, IBcorp-Ecuador High Yield Bond Fund (EHYBF) le propone a la entidad terminar el contrato.

IBcorp pidió al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional iniciar el proceso de terminación anticipada del contrato que mantienen por la inversión swap y así devolver los activos que respaldan esta operación, que son $ 327.300.000 en bonos de deuda interna ecuatoriana.

Pero no es solo ese monto el invertido, faltan operaciones con Ibcorp (Jorge Chérrez) y otras cosas de valores, como Ventura, por más de 200 millones de dólares, realizados con bonos de deuda externa.

“Aparte de la devolución de los bonos de deuda interna, se pagará al Isspol el ticket de rendimiento de la inversión swap vencida el pasado 28 de diciembre del 2020 por $ 20’018.635”, señala IBcorp. Sin embrago no dice por qué hasta ahora no ha cancelado esos rendimientos, ya que el Gobierno de Ecuador no ha dejado de pagar sus deuda interna

La empresa de Jorge Chérrez pidió a la institución policial día y hora para que se realice una reunión técnica, “a fin de trazar una hoja de ruta que permita entregar, a la brevedad posible, los bonos de deuda interna”.

Esta inversión empezó en 2015, por lo que, según el dato del boletín de IBcorp de devolver bonos por 327’300.000 dólares, implica que esta empresa no ha devuelto el capital a lo largo de estos cinco años.

El estructurador y pagador de la operación, el Citibank N.A de EE.UU., a quien la Casa de Valores Picaval le abrió una subcuenta para realizar esta operación (que Picaval considera legal), decidió de forma “unilateral y preventiva”, suspender toda emisión, cancelación, pago o redenciones relacionadas a esta operación swap.