Nadie sabe cuánto durará el estado de excepción, que a miles de ciudadanos puede dejar sin gran parte de sus ingresos. Por ello, los expertos financieros recomiendan empezar a planificar las finanzas del hogar, como si el encierro y la paralización de la jornada se extendiera por 30 días y más.

Sonia Zurita, profesora de finanzas en la Espol y experta en inversiones, y Roberto Palacios, gerente de Afines S.A. y docente de la escuela de Negocios (Espae), dieron a EXPRESO un listado de consejos que sugiere iniciar por hacer un inventario de los ingresos y gastos y priorizar el consumo. Tener precaución con el tema de refinanciamiento de deudas que actualmente realiza la banca y con el uso de las tarjetas, también es primordial. Aquí lo que proponen:

PRIMERO CALCULE EL POSIBLE IMPACTO

La especialista en temas financieros, Sonia Zurita, recomienda estimar cuánto será el impacto de los ingresos familiares por la situación actual. Esta pregunta es difícil, pero dice que hay que tratar de responderla “con sinceridad entre los miembros que aportan al hogar”. Si su salario es fijo ( trabaja para alguna empresa), debe imaginar que al menos podría haber 30 días de rezago en el pago. No obstante, si sus ingresos son variables y tiene un rubro que ha disminuido drásticamente debería considerar que al menos, por 60 días, los recursos mermarán un 50 %. Es un cálculo duro, advierte, pero necesario para sincerar la situación a la que se puede enfrentar la familia en esta emergencia.

REALICE UN INVENTARIO DE LO QUE TIENE

Haga un inventario de sus activos. “No solo el dinero que tiene en casa y los depósitos bancarios; también las inversiones, incluir incluso activos físicos de alta liquidez como joyas. A eso aproxímeles un valor”, dice Palacios, también asesor en finanzas. Lo mismo debe aplicar, dice, con los pasivos. Para ello, priorice las deudas comprometidas a una fechas de pago, calcule los gastos de alimentos y servicios básicos. Con esto sabrá con cuánto dispone y a qué costo en caso de necesitar.

SI TIENE, REVISE TAMBIÉN SUS INVERSIONES

Muchos tal vez tengan una póliza bancaria. Si ese es el caso, es muy probable que sea necesario liquidarla si el impacto de ingresos es muy fuerte. Sin embargo, si el efecto no es tan significativo y aún tiene dudas, los expertos sugieren que esta se renueve por un plazo más corto para postergar la decisión sobre cómo usar esos ahorros. Tome en cuenta que hacer líquido un depósito a plazo (romper el contrato para que le den su dinero de un momento a otro) puede recibir una penalización.

PRIORICE SUS CONSUMOS

Ningún consejo está de más. En esta época de escasez, sin saber cuánto puede durar, los financieros recomiendan priorizar sus consumos en alimentos y medicinas. No es tiempo de gastos suntuarios, dicen. Estos egresos deben ser medidos y presupuestados con diferentes tipos de prioridades. Después de los alimentos y medicinas hay otros gastos que resultan ser inevitables como el pago de servicios básicos, agua, luz, internet, planes o consumo de celular. Si está en la Costa, recuerde que aunque estemos en emergencia, el regreso a clases algún día tendrá que llegar.

NO DEJE DE PAGAR SUS DEUDAS, EN LA MEDIDA QUE PUEDA

Si el impacto del ingreso familiar no es tan drástico ( mayor al 40 %), es importante que las familias sigan pagando sus obligaciones al menos parcialmente. Tenga en cuenta que los rubros que se pueden diferir, si bien le dan liquidez ahora, lo pueden endeudar mañana debido a que los intereses siguen sumando. Si decidimos aplazar todo (es muy tentador hacerlo), esto puede desordenar el manejo de nuestras finanzas, pero sobre todo generar un impacto muy negativo para la economía y hacer que su recuperación se alargue.

CONTROLE EL USO DE LA TARJETA DE CRÉDITO

El uso de la tarjeta es recomendable si primero ha realizado el análisis anterior referente a la estimación de los ingresos y gastos . ¿Por que? Es muy tentador recurrir al 'plástico', si en esta situación, algunos bancos han anunciado que no cobrarán mora por intereses y que incluso el pago mínimo podría ser 0. La tarjeta debe ser un apoyo para quienes tendrán un impacto directo en sus ingresos, pero no debe ser la puerta de entrada a problemas económicos serios. Aproveche cuando este instrumento de pago le permita realizar diferimiento sin intereses.

OJO CON EL REFINANCIAMIENTO DE SUS DEUDAS

Aunque la banca libremente se ha plegado a la emergencia liberando el pago de cuotas por dos meses, habla de refinanciación posterior. Toda refinanciación requiere un pago de arranque. No obstante, todas las entidades no son transparentes en advertir las condiciones que implica ese proceso, por ello tenga cuidado. La mayoría de los bancos deja la refinanciación a requerimiento del deudor. En otras economías, dice Palacios, claramente se establece que la moratoria se paga, sin cargo por mora, en un número determinado de pagos. “Esto es más claro que decir si usted lo pide yo le refinancio, pero sin decir bajo qué monto, plazo, tasa, etc.”, dice el experto. De ser así, las condiciones que se impongan no siempre pueden convenirle.