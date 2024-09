Esteban Vega: “Los grandes constructores han ido parando el paso de obras”

El lamentable fallecimiento del patriarca de la familia, Ramón Vega, a finales de agosto del 2024, sacudió emocionalmente a todos quienes hacen Home Vega. Desde que él lo fundó en 1959, en Riobamba, como una importadora y comercializadora de material eléctrico, hasta hoy, la firma ha tenido una evolución permanente que, incluso, la llevó a dejar la capital chimboracense para hacer de Quito su centro de operaciones. Hoy, la tercera generación toma la posta de una empresa de 140 empleados; siete ‘show rooms’ en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja e Ibarra; 60 proveedores nacionales y 20 internacionales; e ingresos totales, según la Superintendencia de Compañías, de $ 14,7 millones. Su actual gerente General, Esteban Vega, analiza cómo han tenido que reinventarse para enfrentar las dificultades desde la pandemia.

- ¿Cómo sacudió la pandemia a este negocio?

- Todavía seguimos viviendo las consecuencias del 2020, nos ha tomado cuatro años. El 2024 inició de buena manera, ya que hasta marzo obtuvimos excelentes resultados, siendo el mejor mes de los últimos 24. Pero en abril hubo una caída importante, ya que nos dimos cuenta que la gente anticipó sus compras para evitar un mayor pago por el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A partir de ese mes empezó una caída significativa, y no solo para nosotros, sino para toda la industria.

- Al incrementar el IVA, las autoridades habían predicho que el consumo iba a caer inicialmente y luego repuntaría.

- No pasó. Mayo se recuperó algo, pero no a los niveles del 2023 o 2022. Junio y julio, muy complejo. Y agosto y septiembre, por la estacionalidad es muy difícil siempre. Este año vamos a tener un golpe de un 20 % en la actividad. Y en la Costa, un 30% por la inseguridad. Este año no se ve un escenario positivo.

- Y si a eso se suma el mal momento que dice atravesar el sector de la construcción…

- Si hacemos un símil, la construcción funciona como la agricultura. Alguien descubre un buen nicho con la pitahaya y siembra, pero luego de años cuando cosecha se da cuenta que mucha gente pensó igual y se crea una sobreoferta. Parecido sucede con el constructor, dice que hoy es el momento perfecto, que las condiciones están chéveres, anticipa la planificación de obras, empieza a construir y resulta que llegado el momento se encuentra con escenarios políticos, económicos o sociales complicados e inesperados. Eso está pasando, hay muchos proyectos que se planificaron hace años y ahora enfrentan esta coyuntura bien particular. Entonces, de repente ya no hay demanda y el constructor busca ahorro. ¿Dónde? En los acabados. Ese es un impacto muy fuerte para nosotros, nos golpea. Esto nos ha empujado a revisar los costos de operación y a parar las intenciones de inversión que teníamos.

- ¿Por qué?

- Porque los grandes constructores han ido parando el paso de las obras a escala nacional. Nos hemos apalancado en el nivel más alto de ingreso, que posiblemente está un poco menos golpeado y que no detiene una intención de compra. Pero el volumen en este estrato no es lo suficientemente grande para abastecer a la oferta en el mercado.

- Pero, justamente, dos de sus ‘show rooms’ se ubican en Tumbaco y Samborondón, zonas de alta plusvalía y donde no para de levantarse oferta inmobiliaria. ¿No es contradictorio?

- La compra de una casa se la planifica con mucho tiempo de anticipación, no es como comprar un carro. Pero hay algo que sucede con el ecuatoriano: está muy acostumbrado a las turbulencias y sabe que son cíclicas. Esperemos que después de este tiempo en el pico abajo venga el repunte. Se habla de que será en el 2025. Entonces, los sueños no paran, la construcción es un sueño y la gente sueña en tener su casa propia o en remodelar.

- ¿Y su 2025 cómo se avizora?

Migramos del tema ferretero a los acabados de construcción hace 30 años. Y hoy vamos hacia una nueva propuesta, de ser especialistas en soluciones arquitectónicas, y que todo producto esté conceptualizado desde el diseño, no tanto desde el uso. Será un año para buscar eficiencias financieras y comerciales. Estamos alivianando nuestro sistema de venta. Además impulsaremos el e-commerce. Tenemos cerca de 3.000 SKU (código que identifica un producto) y podemos tener 10.000 en digital.

