Hay expectativa de que baje el precio del arroz

El cliente final espera que baje el precio del arroz que desde el pasado junio se duplicó al pasar de 35 a 70 dólares el quintal de la gramínea pilada. Hay tres sucesos que podrían generar la bajada del costo: en este mes empezó la cosecha local, ya está llegando de a poco las 15.000 toneladas del alimento desde Uruguay y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) tramita el permiso para traer también el producto desde Estados Unidos.

En este momento la libra del arroz en las tiendas de barrio se vende en 0,50 de dólares ha bajado 0,20, porque se llegó a vender hasta en 0,70 de dólares en Guayaquil. Según una dirigente del sector arrocero, en la Sierra todavía se mantiene alto el precio del alimento.

“El saco de las 100 libras para el cliente final en la Costa está entre 42 y 43 dólares, el problema está en la Sierra, allí se vende el quintal de la gramínea entre 70 y 80 dólares, esto no depende de nosotros; estos son precios que ponen los intermediarios. Lo que sí puedo asegurar es que sí hay arroz y que en la provincia del Guayas aspiramos a cosechar 100.000 hectáreas”, dijo a Diario EXPRESO Alexandra Plúas, vocera del Frente de la Organizaciones Sociales, Agrícolas y Ganaderas Santa Lucía.

Plúas agregó que esta cosecha va a dar alimento hasta para diciembre o enero, que es cuando debe salir la nueva recolección. Aseguró que el grano que está saliendo se vende con normalidad en las piladoras, las que están pagando por las 220 libras entre 52 y 53 dólares.

Hasta el momento los industriales están cumpliendo con su promesa de comprar toda la cosecha local, aunque ha coincidido con que también está llegando el arroz desde Uruguay, en total son 15.000 toneladas que deben venir desde este destino; el 11 de septiembre llegaron 400 toneladas del producto uruguayo, manifestó Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (CORPCOM).

Desde esta semana van a llegar 1.000 a 1.500 toneladas desde Uruguay, el total va demorar en llegar entre 8 a 10 semanas. Las 15.000 toneladas que vienen representan la cuarta parte de la totalidad que el Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó. Por lo tanto los industriales están tramitando traer arroz también desde Estados Unidos.

A la vez que se están buscando otras alternativas, por ahora hay la opción de comprar el alimento a Estados Unidos, que está en plena cosecha. “Se está tramitando el permiso fitosanitario y esperamos que Agrocalidad sea ágil. No queremos que pase como en Brasil, en junio estaba dispuesto a vender, pero no salió a tiempo el permiso y ahora no quiere vender”, puntualizó Zúñiga.

De parte de Agrocalidad, su director ejecutivo, Patricio Almeida, señaló que el trámite es ágil, pero lleva el tiempo necesario para asegurar la calidad y que no se importe una enfermedad. En el caso de Estados Unidos un comité de técnicos de Agrocalidad va a viajar en estos días, precisamente como parte del trámite para emitir el permiso sanitario de importación.

