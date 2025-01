¿Qué hay detrás de la bonanza del cacao ecuatoriano?

El precio del quintal del cacao que recibe el productor y exportador ecuatoriano sigue escalando. Este mes, el costo de la tonelada ha vuelto a superar los $ 11.000, lo que equivale a que el agricultor esté recibiendo cerca de $ 500 por saca.

La emisión de bonos estatales repunta las transacciones en bolsas de Ecuador Leer más

La bonanza que el sector viene experimentando desde finales del 2023, cuando el precio de la tonelada era de apenas $ 4.000, se continúan atribuyendo a la baja oferta del grano a nivel global. Esto, ha explicado Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de Cacao del Ecuador (Anecacao), se debe a que Costa de Marfil, el principal productor mundial de cacao, ha visto bajar su producción casi en un 10 %.

RELACIONADAS El cacao consolida su momento de gloria superando al banano

El valor del cacao ecuatoriano se calcula tomando como base el costo de la tonelada con entrega futura en marzo en la bolsa de Nueva York, que este 21 de enero de 2025 marcaba $ 11.498. Sin embargo, a ese precio se le deben descontar varios factores, entre ellos el diferencial aplicado por los compradores internacionales, que en el caso de Ecuador es de $ 700. Además, se deberá restar los gastos de exportación y proceso, que oscilan entre $12 y $15 por quintal, lo que reduce el ingreso neto que reciben. Aplicada esta fórmula, significa que hoy se le debe pagar al productor $ 475 por quintal del grano, $ 104 más de lo que recibía a inicios de diciembre pasado.

El cacao, en competencia con el banano

Los buenos ingresos se reflejan en los resultados de exportación, lo que ha permitido que hoy la mazorca esté cerca de arrebatar el segundo lugar al banano, como ítem de envíos internacionales. Esa fortaleza ya la demostró entre septiembre y noviembre del año pasado. Según la Federación Ecuatoriana de los Exportadores (Fedexpor), en ese periodo las ventas del cacao y sus elaborados sumaron 1.205 millones de dólares, superando a las de banano y plátano que alcanzaron 935 millones de dólares en los tres meses.

“De 3.000 casos por problemas de deudas pasamos a 7.000” Leer más

Si se observa las cifras de enero a noviembre, el banano sigue manteniendo el segundo puesto. Según las estadísticas recientes del Banco Central del Ecuador (BCE), en los 11 primeros meses del año, la fruta sumó $ 3.474 millones en exportaciones; sin embargo, no tan lejos de la facturación que obtuvo el cacao: $ 3.020 millones.

No obstante, Ontaneda aclara que no todo es ganancia, porque al costar más la materia prima, las industrias de chocolate no tienen la liquidez para comprar todo lo que requieren, eso complica la venta de elaborados.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ