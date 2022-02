La Aduana del Ecuador, mediante un comunicado, dijo este jueves 17 de febrero, que sus servicios digitales: Ventanilla Única Ecuatoriana, Mesa de Servicios y sitio Web institucional se encuentran habilitados en su totalidad.

No así, el sistema informático Ecuapass, que solo ha logrado habilitarse parcialmente. La entidad señaló que están haciendo pruebas que permitirán recuperar su operatividad total en las próximas horas.

"Nuestros planes de contingencia continúan activados, hemos implementado salidas operativas para mercancías prioritarias de importación y exportación. Seguiremos realizando todos los esfuerzos necesarios para estar operativos y superar los retrasos ocasionados por el siniestro fortuito en nuestros servicios", indicó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) en un boletín en el cual no se da detalles de qué provocó el incendio en el sistema de climatización de equipos.

La suspensión del servicio afectó ayer la dinámica del comercio exterior, pues las mercancías no pudieron salir al ritmo normal a través de los puertos. La contingencia que se aplicó fue hacer registros manuales en el papel, según dijo Alfredo Zambrano, experto en trámites de comercio exterior.

Se estima que en un día los productos no petroleros mueven cerca de 100 millones de dólares. Pero hasta el momento de escribir esta nueva nota, Senae todavía no ha indicado cuál es la afectación económica por no poder funcionar su tecnología. Diario EXPRESO ha pedido detalles a Senae, respecto al problema suscitado. Empresarios, conductores de camiones y líderes de gremios manifestaron que el inconveniente no es de ahora, viene agravándose desde julio del 2021. Según los usuarios el sistema se va una o dos veces al mes, por una o más horas.

Hay inquietud en el sector del comercio exterior, sobre todo para que esto no vuelva a repetirse. "Las soluciones a los problemas de estructuras obsoletas y servicios ineficientes al comercio exterior no pueden esperar. Deben ejecutarse de inmediato. Somos un país orientado a la exportación que no puede darse el lujo de estas situaciones. Todas las autoridades deben actuar de inmediato", indicó a Diario EXPRESO José Antonio Camposano, presidente de la Corporación de Gremios Exportadores de Ecuador (Cordex).