Grupo Resgasa destina $ 5 millones a modernizar su capacidad industrial

La modernización de las plantas industriales de Grupo Resgasa refuerza su compromiso con la producción nacional y la generación de empleo en Ecuador

El fortalecimiento del sector productivo ecuatoriano continúa recibiendo impulso desde la iniciativa privada. Grupo Resgasa anunció una inversión de USD 5 millones destinada a

modernizar su infraestructura industrial y a ampliar su capacidad operativa, en el marco de una estrategia de integración vertical que busca consolidar procesos y fomentar un crecimiento sostenible desde Ecuador. La decisión empresarial responde a una visión de largo plazo que prioriza la eficiencia, la innovación tecnológica y el desarrollo de cadenas productivas locales. Con esta inversión, el grupo proyecta un incremento en su competitividad y una mayor independencia en el suministro de insumos para sus diversas líneas de negocio.

Modernización tecnológica y autonomía productiva



La mayor parte de los recursos se ha destinado a All Plastic, la empresa del grupo especializada en la fabricación de envases plásticos, donde se ha implementado maquinaria de última generación. Esta modernización permitirá optimizar el uso de materias primas, reducir tiempos de fabricación y aumentar la capacidad instalada, generando además un impacto positivo en la sostenibilidad operativa del grupo. La renovación tecnológica también marca un paso clave en la integración de procesos. Con equipos más eficientes y una mayor automatización, All Plastic reforzará el abastecimiento interno para las marcas del grupo.

Desde la empresa se destaca que este avance no solo incrementa la autonomía del grupo, sino que contribuye a la creación de valor agregado en el país. “El objetivo es seguir creciendo desde Ecuador, con tecnología, talento y visión de largo plazo”, indicaron voceros de Grupo Resgasa.

Innovación en la planta embotelladora

De forma paralela, parte de la inversión se dirige a Resgasa All Natural, la planta embotelladora del

grupo, donde se incorporó una nueva línea de llenado. Este proyecto está diseñado para aumentar la capacidad instalada y mejorar los tiempos de producción, garantizando una mayor eficiencia energética y una reducción en los costos logísticos. La nueva infraestructura permitirá atender con mayor agilidad la demanda nacional y fortalecer la posición de la empresa dentro del mercado de bebidas naturales.

Apuesta por la producción nacional

El plan integral de expansión de Grupo Resgasa contempla también la generación de empleo directo e indirecto, impulsando la economía local en las zonas donde operan sus plantas. De acuerdo con fuentes corporativas, esta inversión forma parte de una política empresarial que prioriza la reinversión productiva, el desarrollo de talento ecuatoriano y la incorporación progresiva de tecnología de punta.

“Con cada proyecto buscamos fortalecer la producción nacional, aportar al desarrollo industrial y mantener un crecimiento sostenible que beneficie a nuestros colaboradores, socios y consumidores”, manifestaron desde la compañía.

Compromiso con el país

Con esta decisión, Grupo Resgasa se suma al conjunto de empresas ecuatorianas que optan por apostar por el país en tiempos de cambio, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social. La inversión de USD 5 millones no solo representa un paso en la expansión de sus operaciones, sino también una muestra de confianza en el potencial productivo nacional. El grupo, que ha construido su trayectoria sobre la base de la innovación, la calidad y la responsabilidad corporativa, continúa consolidándose como un actor relevante dentro de la industria ecuatoriana.

Su modelo de crecimiento sostenible —apoyado en la eficiencia, la diversificación y la integración vertical— refleja una visión empresarial orientada a generar valor más allá del ámbito económico: a través de empleo, desarrollo tecnológico y fortalecimiento del tejido productivo del país.

