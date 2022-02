Un aliciente. El Gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, analiza una compensación para los contribuyentes que han sentido el peso de la reforma tributaria, siempre y cuando la economía crezca al igual que en 2021 y los indicadores sean positivos, aseguró el mandatario.

"Si vemos que la economía se reactiva, si el crecimiento económico es similar, al menos, al de 2021, pues bueno, nosotros no somos necios, no actuamos con mala fe, actuamos con buena fe. Si se presentan las circunstancias, no lo dude que mi Gobierno tomará decisiones para favorecer a aquellos que sienten un sacrificio muy grande y que están aportando a la estabilidad de la economía del Ecuador, que están aportando para que el Gobierno pueda contar con recursos de las emergencias"; dijo el mandatario, durante su espacio Encontrémonos con la ciudadanía, este 16 de febrero de 2022.

Lasso defendió a la reforma tributaria y aseguró que la medida afecta a las personas cuyos ingresos son superiores a los $ 2.500 y no a quienes ganan el salario básico, dijo Lasso.

La reforma tributaria se aprobó en noviembre del año pasado y busca conseguir ingresos adicionales para el fisco de unos $ 1.900 millones, entre 2022 y 2023.

Ciudadanos y diversos sectores empresariales se han quejado de la medida, sobre todo de los ajustes en el impuesto a la renta.