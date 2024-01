El Gobierno argentino respeta la creación de 'cuasimonedas' por parte de las provincias para afrontar algunos de sus pagos, como la que recientemente se aprobó en La Rioja (noroeste del país), pero "jamás" rescatará a los ejecutivos locales si estas no surten efecto.

"Cada provincia tiene la libertad de hacer lo que considere correcto y si consideran esto, bienvenido sea. Nosotros no nos metemos en ese tipo de decisiones, damos una opinión casi técnica", explicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno argentino).

El vocero presidencial agregó que se trata de "decisiones provinciales" que no preocupan al Gobierno nacional, aunque estas monedas "jamás van a ser rescatadas" por este.

"Entiendo que las provincias o la gran mayoría de ellas entienden algo tan básico como que no se puede gastar más de lo que se tiene y están ajustando sus cuentas para que esto sea así", resaltó Adorni, quien insistió en que "si hay un efecto contagio o no", no dependerá del caso particular de La Rioja, sino "por la actitud frente al gasto público de cada una de las provincias".

Los legisladores de La Rioja aprobaron el miércoles 17 de enero de 2024 la creación de una herramienta financiera propia o 'cuasimoneda', un fenómeno que fue habitual en el país tras la crisis financiera de 2001, para pagar parte de los salarios de los empleados estatales.

La idea fue propuesta por el gobernador provincial, el peronista Ricardo Quintela, días atrás.

La 'cuasimoneda' riojana será un bono de cancelación de deuda (BOCADE), con el que la provincia cubrirá una parte de los sueldos de los empleados públicos.

La creación de los BOCADE, que han sido bautizados con el nombre 'El Chacho', en homenaje al caudillo y militar riojano Ángel Vicente Peñaloza, ha sido aprobada por valor de 15.000 millones de pesos argentinos (18,32 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).

"Nos obligan a esto por la velocidad y el salvajismo del ajuste que se precipitó en veinte días", dijo Quintela, refiriéndose a los últimos paquetes de medidas anunciados por el Ejecutivo que preside el libertario Javier Milei, quien asumió el 10 de diciembre.

El economista ultraliberal ya había avisado, mediante un mensaje en sus redes sociales, que estas 'cuasimonedas' no serían "rescatadas de ningún modo por el Gobierno Nacional".

Las "cuasimonedas" fueron habituales en Argentina tras la crisis económica, social y política de 2001, pero en 2003 salieron de circulación progresivamente.

